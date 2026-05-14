Pemex aumenta 22.2% procesamiento de crudo impulsado por la Refinería de Dos Bocas

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) promedió un millón 141 mil barriles diarios en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 22.2 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

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¿Qué papel tuvo la refinería Dos Bocas en el aumento del procesamiento?

De acuerdo con el reporte trimestral de 2026, este resultado fue impulsado principalmente por la Refinería Dos Bocas con un aumento de 164 mil barriles diarios, y por la Refinería de Tula, que incrementó su proceso en 39 mil barriles, gracias a la operación continua de la planta coquizadora puesta en marcha en julio de 2025.

En un comunicado, Pemex explicó que este desempeño refleja una trayectoria sostenida de recuperación del SNR, con cinco trimestres consecutivos de crecimiento y el mayor volumen trimestral registrado en 11 años.

📍Incrementa 22.2% proceso de refinación de crudo en 1er trimestre del 2026; disminuye importación de combustibles: Pemex.



Comunicado nacional: https://t.co/ltiieMD9Fk pic.twitter.com/6TIPUYX5OM — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 14, 2026

¿Cómo creció la producción de combustibles en México?

La producción de destilados de alto valor como gasolinas, diésel y turbosina representó el 65.7 por ciento de la producción total, al aumentar de 511 a 729 mil barriles diarios, equivalente a un crecimiento de 42.5 por ciento.

Esta producción permitió incrementar la oferta de combustibles en el mercado nacional, contribuyendo al crecimiento de las ventas internas en 4.2 por ciento, y se redujo la dependencia de importaciones de combustibles en 23.3 por ciento.

¿Cuánto aumentó la producción de gasolinas?

La producción de gasolinas tuvo un promedio en dicho trimestre de 390 mil barriles diarios, lo que representa un incremento de 29.6 por ciento, respecto al mismo periodo del año pasado.

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