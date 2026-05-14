Iztapalapa bajo el agua: 44 familias pierden parte de su patrimonio por fuga de agua

Se registró una fuerte fuga de agua que derivó en un mega socavón en la colonia Ampliación Los Reyes de la alcaldía Iztapalapa. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

La ruptura de un tubo de agua potable este miércoles en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán en la alcaldía Iztapalapa, dejo 44 viviendas dañadas, informó la Secretaria de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

Indicó también que la reparación en el ducto tiene un avance del 50 por ciento.

🚧 En Ampliación Los Reyes - Culhuacán, una fuga de agua potable provocó una oquedad que movilizó desde el primer momento a trabajadores y trabajadoras de distintas áreas de la alcaldía, encabezadas por la alcaldesa @ALEIDAALAVEZ.



Aquí te contamos cómo fue esta jornada de… pic.twitter.com/2YH1LjhsS3 — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) May 14, 2026

¿Qué trabajos realiza SEGIAGUA tras la fuga de agua?

En el punto de la fuga de agua, afirmó la dependencia, continúan los trabajos para aislar el tramo afectado, desfogar el agua almacenada en la zanja y continuar con la excavación para inspeccionar el funcionamiento de la red.

En un comunicado, la institución explicó que se va a seccionar parte de la línea afectada “para fortalecer el suministro activo exclusivamente a través de la segunda tubería de conducción, con el propósito de evitar la interrupción” del liquido.

Además, debido a la amplitud del socavón también se trabaja en otro punto de la zona ya que hay otro ducto muy cercano al socavón y se quiere “prevenir riesgos adicionales durante la intervención”.

🚧💧 En coordinación con SEGIAGUA, seguimos avanzando en los trabajos para reparar la fuga en la colonia Ampliación Los Reyes. El tubo de drenaje ya fue reparado y se encuentra funcionando correctamente; además, se prevé que mañana concluyan las labores en la tubería de agua. 👷🏻… pic.twitter.com/uwKcgv6FIS — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) May 14, 2026

¿Qué apoyos reciben los vecinos afectados en Iztapalapa?

Como parte de la atención que se le esta dando a la población afectada, precisó la Secretaría, se está repartiendo agua a través de pipas y también se están distribuyendo garrafones de “Agua Bienestar”.

“Tan solo ayer 13 de mayo se entregaron 110 garrafones de agua y se habilitaron cinco pipas para abastecer a los habitantes de la zona”. —

La secretaria aseguró que por la magnitud del socavón, el tiempo estimado de los trabajos va de 10 a 70 horas de acuerdo a las condiciones de la estructura, terreno, maniobras y necesidades de la zona.

Sin embargo, precisó, se tratará de que la reparación total se de en 36 horas.

Ampliar

¿Cuántas viviendas resultaron afectadas por el socavón?

La dependencia reportó que el censo actualizado reporta un total de 44 viviendas afectadas. Una casa presentó daños derivados de las excavaciones. Adicionalmente se registraron afectaciones menores en dos escuelas, “únicamente en áreas de patios, así como en el estacionamiento de un hotel y un comercio cercano”.

La SEGIAGUA indicó que el ducto afectado corresponde a una tubería de 36 pulgadas (91centímetros) y que es parte del sistema hidráulico que abastece al Tanque Cerro de la Estrella.

Los vecinos pueden reportar la falta de agua o solicitar pipas a la Línea H2O ó *426

Síguenos en Google News y encuentra más información