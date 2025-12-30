Pasaporte mexicano 2026: Precios, requisitos y documentos para tramitarlo por primera vez a partir de enero

El pasaporte no solo es para viajar, sino que acredita tu nacionalidad e identidad ante el mundo.

Si ya tienes 18 años y planeas tramitar tu pasaporte por primera vez en 2026, aquí te explico qué documentos necesitas, cuánto cuesta y en qué casos aplica el descuento para este documento que no solo te permite viajar, sino también acreditar tu identidad y nacionalidad ante autoridades mexicanas y extranjeras.

Lo primero que debes considerar es que el trámite solo se realiza con cita previa, ya sea en oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México o en consulados en el extranjero.

Toma en cuenta que la cita se agenda iniciando sesión con Llave MX.

¿Qué requisitos necesitas para sacar el pasaporte por primera vez?

Para un primer trámite siendo mayor de edad, el primer requisito es acreditar la nacionalidad mexicana, por lo que tienes que presentar un documento oficial que la compruebe:

Acta de nacimiento.

Certificado o declaratoria de nacionalidad mexicana.

Carta de naturalización.

Cédula de identidad ciudadana.

En el caso de mexicanos en el extranjero, el certificado de matrícula consular.

Además, es indispensable presentar una identificación oficial vigente en original, que puede ser la credencial para votar del INE, la matrícula consular o una licencia de conducir.

¿Y si el pasaporte es para un menor de edad?

En estos casos, además de acreditar la nacionalidad mexicana, se solicita una identificación oficial del menor cuyos datos coincidan con el acta de nacimiento, así como la identificación vigente de padre, madre o de quien ejerza la patria potestad o tutela. La autorización puede otorgarse de manera presencial o en línea, tanto en oficinas consulares como en delegaciones de pasaportes en México.

¿Qué precio tiene el pasaporte mexicano actualmente?

Actualmente, el pasaporte con vigencia de un año es el más económico, con un precio de 885 pesos. El de tres años cuesta 1,730 pesos, el de seis años 2,350 pesos y el de diez años 4,120 pesos.

¿Cuándo aplica el 50% de descuento en el pasaporte?

El descuento del 50% en el trámite del pasaporte aplica únicamente para personas adultas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales, principalmente en programas con Canadá.

Con esto, los precios quedan así:

445 pesos para el de un año

855 pesos para tres años

1,175 pesos para seis años

2,060 pesos para diez años.

