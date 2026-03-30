Precio Pasaporte Mexicano 2026: El descuento del 50% para adultos mayores en Semana Santa

Aprovechar el descuento del 50% para adultos mayores en Semana Santa y otros grupos permitidos hace que el Precio Pasaporte Mexicano 2026 baje a $460 pesos por un año, $900 por tres, $1,220 por seis y hasta $2,140 por la vigencia de una década.

Si estás planeando una escapada para estas vacaciones o simplemente quieres tener tus documentos en orden para cualquier viaje futuro, este es el momento ideal para revisar los costos actualizados. Sabemos que el trámite puede parecer un gasto fuerte, pero hay algunos beneficios que hacen que obtener este documento sea mucho más accesible, permitiéndote ahorrar una buena cantidad de dinero. Y para que aproveches al máximo esta temporada, checa el precio del pasaporte mexicano este 2026 y conoce cómo aplicar el descuento del 50% para adultos mayores en Semana Santa.

¿Cuál es el costo del pasaporte mexicano?

El precio del pasaporte mexicano 2026 varía dependiendo de la vigencia que elijas. En 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece cuatro opciones que se adaptan a diferentes planes de viaje: 1, 3, 6 y hasta 10 años.

¿Quiénes tienen descuento en el pasaporte?

Quienes obtienen el descuento del 50% en el pasaporte mexicano en 2026 son:

Personas mayores de 60 años .

. Personas con discapacidad

Trabajadores agrícolas en Canadá

Con el 50% de descuento, los nuevos precios para 2026 son:

1 año: $460 pesos .

. 3 años: $900 pesos .

. 6 años: $1,220 pesos .

. 10 años: $2,140 pesos.

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¿Cuánto cuestan los pasaportes por 10 años?

El costo del pasaporte mexicano con vigencia de 10 años es de $4,280 pesos en 2026.

Este es el documento más solicitado por viajeros frecuentes, pero toma en cuenta que esta vigencia no aplica para trabajadores agrícolas temporales, quienes deben optar por periodos más cortos.

¿Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en 2026?

Los nuevos precios del pasaporte mexicano en 2026 son los siguientes:

1 año: $920 pesos .

. 3 años: $1,795 pesos .

. 6 años: $2,440 pesos .

. 10 años: $4,280 pesos.

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