Michael, la película: El sobrino del Rey del Pop revive la leyenda en la biopic más cara de la historia

MX- La película Michael, inspirada en la vida de Michael Jackson, se estrenó el pasado 24 de abril y ha recaudado más de 18 millones de dólares el primer día en cartelera / Getty Images

¿Cómo se cuenta la historia del hombre que cambió la música para siempre? En W Radio, Martha Debayle conversó con Mario Lafontaine —el visionario detrás de las portadas más icónicas del pop en español— sobre el estreno mundial de “Michael”. La película no solo es un fenómeno de taquilla; es un viaje visceral al perfeccionismo, el dolor y el genio de Michael Jackson, interpretado por alguien que lleva su propio ADN: su sobrino Jaafar Jackson.

Un debut histórico: Rompiendo récords

Desde su estreno oficial el 24 de abril de 2026, la cinta ha dejado claro que el legado de Jackson sigue intacto. Con un debut de 97 millones de dólares en su primer fin de semana, superó cualquier expectativa para una biografía musical.

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Pero, ¿por qué es tan especial? Aquí te damos los detalles que Mario Lafontaine analizó en cabina:

El equipo maestro detrás de cámaras

Dirección: Antoine Fuqua (Training Day), aportando una mirada cruda y estética.

Producción: Graham King, la mente detrás del éxito de Bohemian Rhapsody, junto a los albaceas del patrimonio de Michael.

Guion: John Logan (Gladiator, Skyfall), asegurando una narrativa épica.

¿De qué trata realmente “Michael”?

La película se enfoca en el ascenso meteórico de Michael desde los The Jackson 5 en Gary, Indiana, hasta la cima del mundo con la era Bad.

Los ejes centrales de la trama:

La infancia estricta: La disciplina férrea de Joe Jackson (Colman Domingo). El genio perfeccionista: Su obsesión por cada detalle sonoro y visual. La gloria de los 80: El filme culmina en el apogeo de su carrera, evitando las controversias legales de los años 90.

El casting: sangre de su sangre

Lo más impresionante es la interpretación de Jaafar Jackson. Al ser hijo de Jermaine Jackson, el parecido físico y los movimientos son naturales. Jaafar incluso vivió en la casa familiar de Hayvenhurst para mimetizarse con su tío.

Reparto destacado:

Juliano Krue Valdi: Michael niño (época Motown).

Miles Teller: John Branca (su influyente abogado).

Nia Long: Katherine Jackson (el corazón de la familia).

Kat Graham: La legendaria Diana Ross.

Una producción de 155 millones de dólares: ¿En qué se gastó tanto?

Con un presupuesto que duplica al de Elvis o Bohemian Rhapsody, la película es un despliegue visual sin precedentes. Gran parte del dinero se destinó a:

Derechos musicales: El catálogo de Michael es el más valioso del mundo.

Recreaciones históricas: Se filmó en el verdadero Neverland Ranch y se reconstruyeron sets idénticos a los videos de Thriller y Beat It.

CGI y Tecnología: Para transformar a los actores a lo largo de las décadas y simular estadios llenos en giras mundiales.

Dato curioso: Se tuvieron que regrabar 22 días de rodaje en junio de 2025 debido a ajustes legales en el guion, lo que sumó 15 millones adicionales al presupuesto final.

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El Soundtrack: Un viaje por los hits

La película es, esencialmente, un concierto cinematográfico. Podrás escuchar desde los clásicos de Motown como “ABC”, hasta las joyas de la producción de Quincy Jones:

Era Off the Wall: Rock with You.

Era Thriller: Billie Jean (con una recreación exacta del primer moonwalk en Motown 25).

Era Bad: Smooth Criminal y Man in the Mirror.

¿Qué sigue para la franquicia?

El final de la película, que muestra a Michael preparándose para salir al escenario en la gira Bad, es solo el comienzo. Tras el éxito rotundo, ya se ha confirmado una secuela que explorará la era Dangerous, el álbum HIStory y los años más complejos de la estrella hasta su partida en 2009.

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