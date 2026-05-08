Día Mundial del Cáncer de Ovario: ¿Por qué se detecta tarde en México? Señales de alerta

MX- Hoy, 8 de mayo, es el Día Mundial del Cáncer de Ovario, una fecha instaurada desde 2013 por la World Ovarian Cancer Coalition / Foto Getty Images

Hoy, 8 de mayo, se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario, una fecha clave para visibilizar una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a más de 300,000 mujeres cada año en el mundo.

En W Radio, Martha Debayle platicó con el Dr. José Antonio Posada, Cirujano Oncólogo del INCAN, sobre por qué este padecimiento suele diagnosticarse cuando ya está avanzado y qué señales podrían salvarnos la vida.

En México, el panorama es complejo: se estima que cada año se presentan entre 4,000 y 5,000 casos nuevos. El mayor problema es que el 70% de estos diagnósticos ocurre en etapas tardías, lo que reduce drásticamente las posibilidades de éxito en el tratamiento.

¿Por qué es tan peligroso?

El cáncer de ovario es conocido como un “enemigo silencioso” porque sus síntomas son fáciles de confundir con problemas digestivos comunes o cambios hormonales propios de la edad. Afecta principalmente a mujeres mayores de 50 años (etapa posmenopáusica), aunque los factores genéticos pueden adelantar el riesgo.

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Síntomas de alerta: Escucha a tu cuerpo

Si presentas estos signos de forma persistente (por más de dos semanas), es fundamental acudir al oncólogo o ginecólogo:

Inflamación abdominal constante (sentirse “hinchada”).

Sensación de saciedad rápida al comer.

Dolor pélvico o abdominal frecuente.

Cambios en el hábito urinario (necesidad de ir al baño con urgencia o frecuencia).

Estreñimiento o fatiga extrema sin causa aparente.

OJO: En etapas avanzadas, pueden aparecer señales más graves como líquido en el abdomen (ascitis), masa pélvica palpable o incluso obstrucción intestinal.

Factores de riesgo y prevención

Aunque no existe una prueba de tamizaje única (como el Papanicolau para el cáncer de cuello uterino), conocer tus riesgos es preventivo:

Genética: Mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 (antecedentes familiares de cáncer de mama u ovario).

Historia reproductiva: No haber tenido hijos, infertilidad o inicio temprano de la menstruación.

Estilo de vida: Obesidad y tabaquismo.

Factores protectores: El uso de anticonceptivos orales, el embarazo y la lactancia han demostrado reducir el riesgo.

Diagnóstico y Tratamiento

El Dr. Posada destaca que el diagnóstico combina la historia clínica con estudios de imagen como el ultrasonido transvaginal y la tomografía. El marcador tumoral CA-125 es una herramienta útil, aunque no definitiva, ya que puede elevarse por otras causas como la endometriosis.

El pilar del tratamiento sigue siendo la cirugía (para retirar el tumor) combinada con quimioterapia. La diferencia en la supervivencia es abismal según la etapa:

Etapa I: 85–95% de supervivencia a 5 años.

Etapa IV: Solo 10–20% de supervivencia.

El cuerpo manda señales; el reto es no normalizar el malestar. En temas de salud ginecológica, la información y la atención oportuna son la mejor herramienta para cambiar las estadísticas en México.

Martha Debayle | Día mundial del cáncer de ovario con el Dr José Antonio Posada Mostrar Opciones Play/Pause 28:11 Cerrar Descargar

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