Registro Beca Rita Cetina Primaria 2026: Así puedes inscribir a tus hijos antes del 19 de marzo

Beca Rita Cetina Primaria 2026: El periodo para dar de alta a los estudiantes termina este 19 de marzo,

El calendario avanza y la oportunidad de tener un apoyo económico para la educación de los más pequeños de la casa está por terminar. Si tienes hijos en nivel básico, no dejes el trámite para el último momento, ya que la plataforma suele saturarse conforme se acerca el último día. Te explicamos el paso a paso del registro a la Beca Rita Cetina Primaria 2026 para que puedas inscribir a tus hijos antes del 19 de marzo.

¿Cómo tramitar la Beca Rita Cetina para Primaria?

Sigue estos pasos para tramitar la Beca Rita Cetina para Primaria:

Entra al portal con tu cuenta Llave MX . Si no tienes una, deberás crearla con tu CURP .

. Si no tienes una, deberás crearla con tu . Sube tu identificación oficial y un comprobante de domicilio vigente

y un vigente I ngresa la CURP de tu hijo o hija, la clave de la escuela , el nivel educativo, turno y grado actual.

ngresa la de tu hijo o hija, la , el nivel educativo, turno y grado actual. Selecciona si eres padre, madre o tutor legal del menor.

¿Tienes más de un hijo? No cierres la sesión. Busca la opción “Agregar otro estudiante” para registrar a todos tus pequeños bajo el mismo perfil y evitar trámites dobles.

Una vez que el portal confirme el éxito del proceso, descarga tu comprobante de registro.

¿Cuándo terminan los registros de beca Rita Cetina para primaria en 2026?

El último día para realizar el registro Beca Rita Cetina primaria 2026 es el jueves 19 de marzo.

¿Cómo funciona la beca Rita Cetina para estudiantes de primaria y secundaria?

Es muy importante no confundir los apoyos, ya que operan de forma distinta:

Primaria: El apoyo consiste en un pago único anual de $2,500 pesos. Secundaria: El esquema es bimestral. Se entregan $1,900 pesos por familia, pero si tienes más de un hijo en este nivel, se suman $700 pesos extras por cada estudiante adicional.

