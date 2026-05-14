Hoy No Circula 14 de mayo: ¿Qué placas y engomados descansan el jueves?

Estamos a un paso del fin de semana y, para que tus planes no se vean interrumpidos por una infracción, es vital consultar el calendario del Hoy No Circula. Recuerda que durante mayo, la radiación solar y la falta de vientos fuertes facilitan la concentración de ozono en el Valle de México, por lo que el cumplimiento de estas normas es una responsabilidad compartida.

Evita contratiempos y el mal trago de una visita al corralón. Aquí te detallamos las restricciones vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este jueves 14 de mayo de 2026?

Según lo establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito este día son:

Vehículos con engomado VERDE.

Terminación de placa 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones y pueden transitar sin temor a multas por la CDMX y el Edomex:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte público con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula puede representar un golpe fuerte a tu economía. La sanción económica para este año oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas para liberar tu vehículo del depósito vehicular.