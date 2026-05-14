Costo de la Modalidad 40 en 2026: Así se calcula y cuánto tendrás que pagar ante el IMSS

La Modalidad 40 del IMSS en 2026 cuesta aproximadamente el 14.438% del salario mensual que elijas para cotizar. Entérate aquí de las detalles.

El costo de la Modalidad 40 en 2026 se calcula con base en el salario que elijas para cotizar y el porcentaje vigente del IMSS. No hay una cuota fija, pero sí un monto mensual que debes considerar antes de inscribirte para mejorar tu pensión. A continuación, te compartimos cómo se calcula este costo y cuánto tendrás que pagar ante el instituto.

¿Qué es la Modalidad 40 y cómo funciona?

La Modalidad 40 del IMSS, llamada continuación voluntaria en el régimen obligatorio, es un esquema que te permite seguir acumulando semanas de cotización para tu pensión aunque ya no tengas un empleo formal.

Funciona así: cuando te das de baja del IMSS, puedes solicitar tu inscripción y elegir el salario con el que deseas cotizar, siempre que no sea menor a tu último salario registrado ni supere el tope máximo permitido por ley. Ese salario es la base tanto del pago mensual como del monto de la pensión futura.

En esta modalidad, tú te haces responsable de cubrir las cuotas directamente al IMSS. El pago es mensual y por adelantado, normalmente antes del día 17 de cada mes. Mientras sigas pagando, continúas sumando semanas. Si suspendes los pagos, pierdes el derecho y para reactivarlo tendrás que cubrir adeudos con recargos.

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¿Cuánto cuesta la Modalidad 40 en 2026?

La Modalidad 40 del IMSS en 2026 cuesta aproximadamente el 14.438% del salario mensual que elijas para cotizar.

Esto significa que el pago depende del salario con el que te inscribas. Por ejemplo, si decides cotizar con el salario máximo permitido, que ahorita anda por ahí de los 88 mil pesos mensuales, el pago será cercano a 12 mil 700 pesos al mes.

Si eliges un salario menor, el monto a pagar también baja de forma proporcional. Es decir, entre mayor sea el salario de cotización, mayor será el pago mensual, pero también mejor será la pensión que podrías recibir.

¿Cuánto costará la Modalidad 40 en 2030?

La Modalidad 40 en 2030 costará aproximadamente el 18.8% del salario con el que decidas cotizar debido a que la ley establece un incremento gradual año con año, por lo que incluso si mantienes el mismo salario de cotización, cada año pagarás más.

Esto es muy importante para tu planeación porque, aunque el beneficio en pensión se mantiene ligado al salario elegido, el costo mensual será más alto conforme avanzan los años.

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