¿Por qué los medidores de la CFE tienen candados? Esto significan los colores en 2026

¿Ves un candado de color en tu medidor de la CFE? Esta es su función y significado. Getty Images

Si alguna vez has observado el medidor de luz de tu casa, es probable que hayas notado que cuenta con un candado o sello de seguridad colocado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Muchas personas creen que estos dispositivos son simples medidas de protección, pero en realidad tienen una función clave para garantizar la correcta medición del consumo eléctrico y evitar manipulaciones indebidas.

En 2026, la CFE mantiene el uso de sellos y candados de seguridad en medidores eléctricos como parte de sus protocolos para proteger la infraestructura y combatir el robo de energía, una práctica que representa pérdidas millonarias para la empresa productiva del Estado.

¿Por qué la CFE coloca candados en los medidores de luz?

De acuerdo con la información oficial de la CFE, los candados o sellos de seguridad sirven para impedir que personas ajenas a la empresa alteren el funcionamiento del medidor.

Estos dispositivos permiten detectar intentos de manipulación, conexiones ilegales o modificaciones que afecten el registro real del consumo eléctrico.

La empresa ha señalado en diversas ocasiones que romper, retirar o alterar estos sellos puede ser considerado una irregularidad y derivar en inspecciones técnicas e incluso sanciones cuando se detecta robo de energía eléctrica.

Además, los sellos ayudan a garantizar que las lecturas de consumo sean precisas y que los usuarios paguen únicamente por la electricidad que realmente utilizan.

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¿Qué significa cada color de los candados en los medidores?

Una de las dudas más frecuentes entre los usuarios tiene que ver con los colores de los sellos colocados por personal autorizado.

Aunque la CFE no cuenta con una guía pública nacional que explique de manera uniforme el significado de cada color, especialistas del sector eléctrico y reportes técnicos indican que los colores suelen utilizarse para identificar procesos internos de control, inspección, mantenimiento o sustitución de equipos.

Los colores pueden variar dependiendo de la región, el año de instalación o el programa operativo aplicado por la empresa.

Por esta razón, un sello rojo, amarillo, verde, azul o blanco no necesariamente tiene el mismo significado en todo el país.

La recomendación oficial es no retirar ni manipular estos dispositivos y, en caso de dudas, comunicarse directamente con la CFE a través de sus canales de atención.

¿Qué pasa si un candado o sello de la CFE está roto?

Si un usuario detecta que el sello de seguridad se encuentra roto, alterado o presenta daños visibles, lo más recomendable es reportarlo de inmediato a la Comisión Federal de Electricidad.

Un sello dañado puede generar sospechas de manipulación del equipo y provocar una revisión técnica por parte del personal autorizado.

La CFE recuerda que únicamente sus trabajadores acreditados pueden retirar o reemplazar estos dispositivos durante inspecciones, mantenimientos o cambios de medidor.

Por ello, si observas candados de colores en tu medidor, no significa necesariamente que exista un problema. En la mayoría de los casos forman parte de los mecanismos de seguridad utilizados para proteger la medición del consumo eléctrico y garantizar un servicio confiable para millones de usuarios en México durante 2026.