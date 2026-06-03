¿Nuevos costos de verificación CDMX? Esto se pagará en el Segundo Semestre de 2026

El costo de la verificación vehicular en la CDMX para 2026 se calcula con base en la UMA y representa un gasto obligatorio para miles de automovilistas.

La verificación vehicular es uno de los trámites obligatorios que más dudas genera entre los automovilistas de la Ciudad de México, sobre todo cuando se acerca un nuevo semestre. Cada año, un montón de conductores se preguntan cuánto van a pagar, si habrá aumentos y si su auto está obligado a verificar o puede quedar exento, ya que de ello dependen multas, restricciones para circular y gastos inesperados.

A continuación, te compartimos lo que se sabe hasta ahora.

¿Habrá cambios en el precio de la verificación vehicular en CDMX en 2026?

Para el segundo semestre de 2026, el costo de la verificación vehicular en la Ciudad de México se mantendrá bajo los precios que ya conocemos, calculados con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Actualmente, el costo general para obtener cualquier holograma (00, 0, 1 o 2), así como para una evaluación o verificación tras un rechazo, es de 5.625 UMAs más IVA, lo que equivale aproximadamente a $765 pesos.

Un punto importante para los automovilistas es que, en caso de rechazo, el segundo, cuarto y siguientes intentos pares no tienen costo, siempre que se realicen en el mismo verificentro.

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¿Cuánto cuesta la constancia “EXENTO” y quiénes sí deben pagar?

La constancia tipo “EXENTO” no tiene costo para los vehículos registrados en la CDMX, lo que representa un beneficio directo para los automovilistas locales.

En contraste, los vehículos de otros estados, con excepción del Estado de México, que decidan verificar de manera voluntaria en la capital deben cubrir una tarifa de 4.8 UMAs más IVA, es decir, alrededor de $630 pesos.

¿Qué autos deben verificar en CDMX durante 2026?

Todos los vehículos que no cuenten con holograma doble cero (00) están obligados a realizar la verificación vehicular conforme al calendario de este primer semestre.

El holograma 00 identifica a los autos que no representan un riesgo ambiental, por lo que pueden circular sin restricciones. Además, quienes obtienen este holograma quedan exentos de la verificación de emisiones durante los tres semestres siguientes al periodo en que se les otorgó el beneficio.

Calendario de verificación CDMX 2026: cuándo te toca

Durante el primer semestre de 2026, el calendario de verificación queda organizado de la siguiente forma:

Enero y febrero: engomado amarillo, placas 5 y 6.

Febrero y marzo: engomado rosa, placas 7 y 8.

Marzo y abril: engomado rojo, placas 3 y 4.

Abril y mayo: engomado verde, placas 1 y 2.

Mayo y junio: engomado azul, placas 9 y 0.

Antes de lanzarte, revisa que tu tarjeta de circulación esté vigente, que no tengas adeudos, y que el vehículo se encuentre en buenas condiciones.

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