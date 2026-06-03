Últimos días para sacar la licencia permanente 2026: en Sinaloa el trámite acaba en junio

El trámite de la licencia permanente en Sinaloa solo estará disponible hasta el 30 de junio.

Si todavía no tienes tu licencia permanente en 2026, el tiempo ya te está alcanzando. El Gobierno de Sinaloa confirmó que el trámite de la licencia de conducir permanente en la entidad termina este mes de junio, por lo que después ya no podrás obtenerla, sin importar si la necesitas más adelante.

En W Radio ya te lo habíamos compartido: el último día para tramitarla es el martes 30 de junio. Si dejas pasar la fecha, tendrás que volver al esquema de licencias con vigencia y renovaciones periódicas.

¿Hasta cuándo se puede sacar la licencia permanente 2026 en Sinaloa?

El plazo límite es el martes 30 de junio. Después de esa fecha, el trámite desaparece y no habrá prórroga, según lo informado por autoridades estatales. Y no importa si ya tenías planeado sacarla más adelante. Si no la tramitas ahora, ya no podrás hacerlo después.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente en Sinaloa?

El costo de la licencia permanente 2026 en Sinaloa es de $2,323 pesos, más cara en comparación con lo que cuesta en la Ciudad de México.

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¿Qué necesitas para tramitar la licencia permanente?

Si ya contaste con una licencia previa, te pedirán:

Número de licencia anterior

CURP

Datos de contacto

Muy importante que si tu última licencia fue expedida antes de 2014, el trámite debe hacerse de forma presencial, sin excepción.

¿Cómo sacar la licencia permanente en línea en Sinaloa?

Si cumples con los requisitos para hacerlo digital, sigue estos pasos:

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Si no tienes cuenta, debes crear una

Ve al apartado de Trámites disponibles

Selecciona Licencia de conducir permanente

Sigue las instrucciones del sistema

Descarga tu comprobante del trámite

¿Qué pasa si no la sacas antes de que termine junio?

Si dejas pasar el plazo:

Ya no podrás tramitar la licencia permanente 2026

Tendrás que renovar tu licencia cada cierto tiempo

Perderás la oportunidad de tener un documento de por vida

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