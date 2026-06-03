Retiro anticipado: Si quieres jubilarte, esto es lo que realmente importa en el IMSS y el ISSSTE

El retiro anticipado en México depende de si cotizas en el IMSS o en el ISSSTE y de las reglas que aplican en cada caso.

La idea de dejar de trabajar antes de los 60 o 65 años suena cada vez más atractiva, sobre todo para quienes ya llevan un buen rato cotizando. Pero en México el retiro anticipado no es parejo para todos. Todo depende de si estás en el sector privado o en el servicio público, y de las reglas que maneja cada institución.

Y la verdad es que entre el IMSS y el ISSSTE hay una diferencia bastante marcada. Por eso aquí va explicado, lo más simple posible, cuál es la diferencia y por qué sí te conviene tenerlo claro.

El retiro anticipado no funciona igual en el IMSS e ISSSTE, y esta diferencia sí importa

¿Quiénes pueden jubilarse antes en el ISSSTE?

Si estás en el ISSSTE, lo primero que tienes que ubicar es si estás bajo el régimen del Artículo Décimo Transitorio. Este grupo es el que se quedó en el esquema anterior y no se fue a cuentas individuales.

Para ellos, un Decreto Presidencial publicado el 24 de junio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación movió el tablero del retiro anticipado.

Desde entonces, la edad mínima quedó fija en 56 años para mujeres y 58 para hombres, frenando el aumento que venía subiendo poco a poco cada año. Los años de servicio siguen igual, 28 años para mujeres y 30 para hombres.

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¿Por qué en el IMSS el retiro anticipado es mucho más complicado?

En el IMSS, sobre todo bajo la Ley 97, el panorama es otro nivel de distinto. Aquí no hay edad que baje por decreto ni reglas que te permitan adelantar el retiro así nada más.

Todo depende del dinero que tengas en tu Afore.

De acuerdo con la Ley 97 y lo que está publicado en las reglas, solo puedes retirarte antes si cumples dos condiciones que no son nada fáciles de conseguir:

Primero, que la renta vitalicia que te ofrezcan sea al menos 30 por ciento mayor que la Pensión Mínima Garantizada. Segundo, que después de contratar esa renta todavía te alcance el dinero para pagar el seguro de sobrevivencia de tus beneficiarios.

Si no cumples con las dos, no hay retiro anticipado.

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IMSS vs ISSSTE: 2 caminos bien distintos para jubilarse antes

La diferencia entre los dos sistemas es abismal.

En el ISSSTE, el retiro anticipado depende de la edad y los años de servicio, con reglas más definidas y respaldadas por decreto. Eso permite planear con cierta certeza desde antes.

En el IMSS, la edad casi no importa. Aquí lo que manda es la lana. Si no tienes suficiente ahorro, simplemente no hay forma de adelantar el retiro. Todo depende de cómo hayas cotizado y administrado tu Afore.

Por eso, antes de tomar cualquier decisión, vale la pena revisar bien tu régimen, checar tu saldo y, si se puede, pedir asesoría. Porque jubilarte antes sí se puede, pero solo si te acomodas a las reglas correctas.

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