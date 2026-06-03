¿Qué es el USICAMM? Por esta razón la CNTE protesta y pide eliminar este proceso

La CNTE ha protestado en los últimos días debido a una serie de exigencias que no terminan de convencer a los maestros y maestras que forman parte de sus filas. En esta ocasión piden eliminar uno de los procesos importantes para que éstos puedan dar clases.

Y si, estamos hablando del USICAMM, así que si no sabes qué es y por qué la CNTE protesta contra esa “burocracia” (como la hacen llamar), sigue leyendo para entender las demandas.

¿Qué es el USICAMM?

El USICAMM es un organismo de la SEP que se encarga de regular cómo entran las personas que quieren dar clases a entrar a trabajar al sistema público. Éste decido quién obtiene las plazas, ascensos, cambios de escuela y promociones.

El USICAMM se creó en 2019 tras la reforma educativa y funciona mediante procesos, evaluaciones, puntajes y convocatorias para docentes. Sabiendo esto, la CNTE pide eliminar toda la burocracia que hay detrás de este tipo de contrataciones.

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¿Por qué la CNTE pide eliminar el USICAMM?

La CNTE lleva años argumentando que el USICAMM y todo el organismo, es injunto y burocrático. Por ende, los maestros acusan que:

Los exámenes no reflejan realmente la experiencia docente

Hay fallas en las plataformas digitales

Se retrasan plazas

Los criterios son poco claros

Obliga a sus miembros a competir constantemente por sus derechos laborales dignos

Aunado a esto, la CNTE señala que el USICAMM no es innovador pues, mantiene parte de la lógica de la antigua reforma educativa que muchos de sus integrantes calificaban como “punitiva”. Esto como parte de sentirse evaluados todo el tiempo y eso llega a afectar su estabilidad laboral.

También mencionan que el USICAMM no toma en cuenta las condiciones reales de comunidades rurales o marginadas, donde muchos profesores y profesoras, realizan su trabajo diario.

¿Qué ha dicho el gobierno al escuchar a la CNTE para eliminar el USICAMM?

A pesar de que la CNTE no ha podido llegar a un acuerdo con las autoridades correspondientes para que se tome en cuenta su pliego petitorio, la presidenta Claudia Sheinbaum, llegó a anunciar que el USICAMM se debe eliminar de inmediato.

Además, dijo que se construirá un nuevo sistema junto con maestros y sindicatos, aunque nunca explicó exactamente cómo va a funcionar este nuevo plan para sustituir al USICAMM. Hasta el momento no se sabe otra cosa más allá de este tema, sin embargo, es uno de los principales en esta protesta de la CNTE.