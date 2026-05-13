Requisitos de la Modalidad 40 del IMSS 2026: ¿Quién puede inscribirse y qué se necesita?

Algunos de los requisitos para entrar a la Modalidad 40 del IMSS son contar con tu CURP, Número de Seguridad Social y un correo electrónico.

Los requisitos de la Modalidad 40 del IMSS en 2026 no son automáticos ni aplican para todos. Antes de inscribirte, es clave saber quién puede acceder, qué condiciones exige el Instituto y qué documentos te van a pedir para hacer el trámite sin errores. Esta modalidad permite seguir cotizando por tu cuenta para mejorar tu pensión, pero solo si cumples con ciertos criterios y eliges bien el salario con el que vas a aportar.

¿Cuánto se paga de modalidad 40 en el 2026?

Lo que se paga de Modalidad 40 del IMSS en 2026 es el 14.438% del salario con el que decidas cotizar. El monto mensual depende totalmente del sueldo que tú elijas. Si prefieres un salario menor, el pago baja de forma proporcional a lo que escojas.

Toma en cuenta que, una vez inscrito, el pago es obligatorio cada mes para que las semanas sigan contando.

¿Qué personas pueden entrar a la modalidad 40?

Pueden entrar a la Modalidad 40 del IMSS las personas que ya cotizaron en el IMSS, que actualmente están dadas de baja y que no tienen un patrón que esté cotizando por ellas.

TE PUEDE INTERESAR: Modalidad 40 del IMSS: ¿Por qué cada año será más cara y qué debes saber si aún no te jubilas?

¿Qué se necesita para entrar a la modalidad 40 del IMSS?

Los requisitos de la Modalidad 40 del IMSS son:

Contar con tu CURP

Contar con tu Número de Seguridad Social

Contar con un correo electrónico

Si haces el trámite de forma presencial, también deberás presentar:

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Escrito libre donde solicites tu inscripción, firmado por ti.

Además, durante el trámite deberás elegir el salario con el que vas a cotizar, ya que de ese monto dependerá lo que pagarás cada mes.

¿Cómo saber si tengo derecho a la modalidad 40?

Para saber si tienes derecho a la Modalidad 40 del IMSS, revisa si ya cotizaste en el pasado y si actualmente no estás dado de alta con un patrón. En la mayoría de los casos, si trabajaste de manera formal y tienes semanas registradas, sí puedes acceder.

Esta modalidad es especialmente utilizada por personas que buscan mejorar el monto de su pensión y que están próximas a retirarse bajo la Ley 73.

¿Cuándo no es conveniente entrar a la modalidad 40?

La Modalidad 40 del IMSS no siempre conviene. Puede no ser buena opción si no tienes la capacidad económica para pagar las cuotas mes con mes, ya que los pagos son obligatorios y se mantienen mientras estés inscrito.

Tampoco es recomendable si te faltan muchas semanas por cotizar, porque implicaría pagar durante varios años. Otro error común es elegir un salario muy alto sin una estrategia clara, lo que puede hacer que pagues mucho dinero sin obtener un beneficio real en la pensión.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión de 50 mil pesos con Modalidad 40 IMSS 2026: Requisitos para conseguirla con la Ley 73