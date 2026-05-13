SCJN analiza atraer caso de ataque con ácido contra María Elena Ríos en Oaxaca

La activista y saxofonista María Elena Ríos Ortiz, conocida públicamente como Malena, informó este miércoles 13 de mayo de 2026 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza la posibilidad de atraer el caso relacionado con el ataque con ácido que sufrió en Oaxaca en 2019 y por el que está acusado el exdiputado priista y empresario gasolinero Juan Antonio Vera Carrizal.

¿Por qué la SCJN podría atraer el caso de María Elena Ríos?

A través de un pronunciamiento público, Ríos señaló que después de casi siete años continúa sin recibir una sentencia definitiva por el intento de feminicidio del que fue víctima. También aseguró que durante el proceso judicial han existido retrasos, irregularidades y presuntos actos de corrupción que, afirmó, han favorecido al principal acusado.

El caso se convirtió en uno de los más representativos de violencia ácida contra mujeres en México. María Elena Ríos denunció que Vera Carrizal ha utilizado influencias políticas y económicas para obtener beneficios dentro del proceso penal. La activista recordó que desde diciembre de 2024 el exlegislador permanece fuera de prisión en un hospital privado por supuestos problemas de salud.

La víctima también señaló que familiares del acusado no han permitido evaluaciones médicas independientes para verificar su estado clínico. Además, recordó que uno de los presuntos involucrados en el ataque continúa prófugo.

Violencia ácida en México: el contexto detrás del caso Vera Carrizal

De acuerdo con Ríos, el expediente ha pasado por al menos diez jueces sin que hasta ahora exista una sentencia condenatoria. La saxofonista afirmó que el caso podría convertirse en un precedente nacional sobre violencia ácida y justicia con perspectiva de género.

La posible atracción del expediente por parte de la Suprema Corte ocurre en medio del debate nacional sobre la llamada “Ley Malena”, impulsada para reconocer los ataques con ácido como una forma extrema de violencia feminicida.

Datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) señalan que durante 2025 se registraron 336 casos relacionados con amenazas y ataques por violencia ácida en México.

La decisión de la SCJN podría definir criterios jurídicos relevantes sobre este tipo de agresiones y el tratamiento judicial de los casos de violencia extrema contra mujeres en el país.