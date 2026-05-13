¿A qué hora va a llover hoy 13 de mayo? Pronóstico del clima para este miércoles en el Edomex y CDMX

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticaron lluvias, chubascos y posibles tormentas eléctricas para este miércoles 13 de mayo de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, debido a la presencia de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del Océano Pacífico.

¿Cómo a qué hora va a llover hoy en la CDMX y Edomex?

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, durante la mañana habrá ambiente templado, cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en algunas zonas altas del Valle de México. Sin embargo, conforme avance la tarde aumentará considerablemente la probabilidad de lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Esta mañana, se prevén #Lluvias aisladas en regiones del #EdoMéx, mientras que en la #CDMX habrá ambiente templado, cielo parcialmente nublado y sin lluvia ⬇️ pic.twitter.com/5jgSOmwOov — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 13, 2026

En la Ciudad de México, las lluvias podrían comenzar entre las 15:00 y 17:00 horas, principalmente en alcaldías del sur y poniente como Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Coyoacán. Hacia la noche, las precipitaciones podrían extenderse a gran parte de la capital.

LISTA: Alcaldías y municipios en alerta por fuertes lluvias hoy

Para el Estado de México, el SMN prevé lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros, especialmente en municipios del suroeste y centro del estado. Toluca, Metepec, Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla podrían registrar tormentas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

La Conagua advirtió que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, caída de árboles, reducción de visibilidad y tránsito lento en vialidades principales del Valle de México. Autoridades de Protección Civil recomendaron evitar cruzar calles inundadas y mantenerse atentos a alertas meteorológicas durante la tarde y noche.

Las temperaturas máximas previstas para este miércoles serán de entre 23 y 25 grados en la CDMX y de 22 a 24 grados en el Edomex. Además, continuará el ambiente inestable en el centro del país durante los próximos días por la interacción de distintos sistemas meteorológicos.

El SMN recordó que mayo marca el inicio de un periodo con lluvias más frecuentes en el centro de México, por lo que pidió a la población llevar paraguas o impermeable y anticipar tiempos de traslado para evitar afectaciones viales.