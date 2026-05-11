Retiro anticipado: Lista de condiciones para adelantar tu jubilación antes de los 60 en el IMSS

Para el retiro anticipado del IMSS antes de los 60 necesitas cumplir con una lista de condiciones; tener mínimo mil semanas cotizadas es una de estas.

Si cotizas en el IMSS y estás bajo la Ley 97, en 2026 podrías adelantar tu jubilación antes de los 60 años, pero solo si cumples una lista muy específica de condiciones. El retiro anticipado depende de tus semanas cotizadas, tus ahorros y del monto real de pensión que puedas financiar sin apoyo del Estado. Aquí te explicamos cuáles son los requisitos para el retiro anticipado y quiénes sí pueden acceder.

¿Cómo funciona la pensión anticipada según la Ley 97?

La pensión anticipada según la Ley del Seguro Social de 1997 funciona como una modalidad que te permite retirarte antes de los 60 años, siempre que tu ahorro lo haga posible. La pensión no la paga directamente el IMSS, se financia solo con el dinero acumulado en tu AFORE.

Con ese ahorro se contrata una renta vitalicia con una aseguradora y ésta te paga una pensión mensual de por vida.

Y para autorizar el retiro anticipado, el IMSS hace un cálculo que es bien importante: Tu pensión proyectada, ya descontando el seguro de sobrevivencia, debe ser al menos 30% mayor que la pensión mínima garantizada por el Estado.

Si no lo alcanzas, el retiro anticipado no procede, aunque tengas muchas semanas cotizadas.

¿Cuál es la lista de condiciones para adelantar mi jubilación en el IMSS?

La lista de condiciones para adelantar tu jubilación en el IMSS son las siguientes:

Tener menos de 60 años de edad.

Contar con al menos 1,000 semanas cotizadas ante el IMSS.

No estar trabajando ni dado de alta en el Seguro Social.

Tener recursos suficientes en tu cuenta individual de la AFORE.

Que la pensión calculada bajo renta vitalicia sea más de 30% superior a la pensión mínima garantizada.

Cubrir el costo del seguro de sobrevivencia para tus beneficiarios.

TE PUEDE INTERESAR: Retiro anticipado en México: IMSS responde si es posible jubilarse a los 55 años en 2026

Además, debes:

Realizar el trámite ante el IMSS.

Entregar tu documentación completa.

Registrar y acreditar a tus beneficiarios, si aplica, para asignaciones familiares.

¿Quiénes pueden acceder a la jubilación por retiro anticipado?

Pueden acceder a la jubilación por retiro anticipado IMSS las personas aseguradas bajo la Ley 97 que cumplan todas las condiciones legales y financieras.

En la práctica, esto aplica principalmente a:

Trabajadores con carreras laborales estables.

Personas que cotizaron con salarios medios o altos.

Asegurados con aportaciones constantes a su AFORE.

Personas que ya no están trabajando ni dadas de alta en el IMSS.

Es importante aclarar que no es un beneficio que aplique para todos los trabajadores porque si no cumples las semanas mínimas o tu AFORE no alcanza, no puedes jubilarte de forma anticipada.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS publica lista de trabajadores que califican a la pensión por retiro anticipado con Ley 97