Marcha para pedir desafuero de Maru Campos, decisión de Morena: Sheinbaum

No existe relación con el partido Morena, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que es decisión del Instituto Político, el convocar a una marcha para solicitar el desafuero Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, (PAN).

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre la marcha convocada por Morena?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria dijo que la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) determinará quiénes son los responsables de la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo antidrogas en la entidad. Ello después que la gobernadora declaró que no tuvo conocimiento de este hecho.

“Bueno, lo de Morena, pues, es decisión de Morena, ¿no? Nosotros no, no intervenimos en eso, es una decisión de, pues, del partido político que decide. Incluso, yo me enteré ayer en la noche que estaban convocando, o sea, no no hay relación en ese sentido, Morena pues tiene autonomía para realizar sus actividades”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué señaló sobre el asesinato de una dirigente de Morena?

Sheinbaum Pardo, también se refirió al ataque en donde falleció María Lucía Mora, dirigente de Morena en Valle de Allende, Chihuahua.

“Sobre el caso de la de la compañera que falleció, tiene que hacerse la investigación. No, sería muy aventurado decir que tiene que ver con el contexto que estás planteando. Hay que hacer la investigación y saber por qué fue, y actuar en ese caso responsablemente, y también con cero impunidad”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué postura mantiene el Gobierno Federal sobre la investigación?

Enfatizó que se debe esperar a tener resultados de la investigación de la autoridad correspondiente.

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