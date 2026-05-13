Marcha IPN: Trabajadores y estudiantes exigen mejoras en la institución; Cierres y alternativas viales por la protesta en CDMX

Mx - Marcha y protestas de estudiantes del IPN

La marcha IPN de este miércoles 13 de mayo, provocará afectaciones en distintas zonas de la CDMX. La protesta de trabajadores y estudiantes llamó la atención porque ocurre en medio de exigencias relacionadas con el presupuesto, transparencia y cambios dentro del instituto superior.

Así que si quieres saber la información completa, sigue leyendo para no perderte ningún detalle relacionado con las protestas estudiantiles que rodean a una de las escuelas más importantes en México.

¿Por qué protestan los estudiantes y trabajadores del IPN?

De acuerdo con la comunidad IPN, se convocó a un paro general de 36 horas y una marcha para exigir mejoras dentro de la institución, entre las cuales se encuentran:

Mayor presupuesto para escuelas y laboratorios

Transparencia administrativa

Destitución de algunos funcionarios

Mejores condiciones laborales y académicas

Asimismo, se busca visibilizar inconformidades acumuladas desde hace varios meses dentro de distintas escuelas y áreas administrativas. Es importante mencionar que hace unas semanas, protestaron de igual manera a través del canal 11 completamente en vivo, interrumpiendo su programación habitual para dejar en claro sus exigencias y más injusticias que se han creado en la institución educativa.

Mx - Marcha IPN por trabajadores y estudiantes Ampliar

¿Cuál es la ruta de la marcha IPN en CDMX este 13 de mayo de 2026?

La marcha IPN iniciará oficialmente alrededor de las 13:00 hrs del día ya mencionado. LA movilización partirá desde la zona de Tlatelolco y Avanzará hacia la Secretaría de Gobernación ubicada en Bucareli, zona centro de la capital.

Por lo que las principales vialidades que podrían registrar afectaciones son:

Paseo de la Reforma

Eje Central

Avenida Insurgentes

Bucareli

Zona Centro

Tlatelolco

Así que si andas por la zona, será mejor tomar otras alternativas viales para que no te agarre desprevenido o desprevenida y tener así tiempo de trasladarse.

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¿Qué alternativas viales puedes tomar por la marcha IPN?

Ante las afectaciones previstas por la marcha IPN, autoridades recomiendan considerar rutas alternas como:

Circuito Interior

Viaducto

Eje 1 Norte

Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga

Avenida Chapultepec

Y te recomendamos mantenerte informado o informada a través de los canales oficiales del IPN para tener la actualización completa de qué estará pasando con el paro IPN de 36 horas y las marchas que sigan, en caso de ser necesario al no escuchar sus exigencias.