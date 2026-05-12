Día del maestro: ¿Habrá puente el 15 de mayo de 2026 para estudiantes de educación básica?

Mx - ¿Habrá puente por el 15 de mayo, día del maestro?

El Día del Maestro está cada vez más cerca y muchas familias ya comenzaron a preguntarse si habrá puente escolar este 15 de mayo en México.

La duda surgió porque este año la celebración cae en viernes y, como suele pasar con algunas fechas oficiales, estudiantes y padres quieren saber si las clases se suspenden únicamente el día exacto o habrá puente para los estudiantes.

¿Habrá puente el 15 de mayo por el Día del Maestro?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, el viernes 15 de mayo sí se suspenden las clases por la celebración del Día del Maestro.

Eso significa que estudiantes de educación básica no tendrán actividades escolares ese día en escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

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¿Por qué se celebra el Día del Maestro?

El Día del Maestro se celebra cada 15 de mayo en México desde hace más de un siglo. La fecha fue establecida oficialmente en 1917 como una forma de reconocer la labor de maestras y maestros en el país.

Actualmente, muchas escuelas realizan festivales, convivios o ceremonias especiales durante esa semana para reconocer el trabajo de todos los profesionales de la educación.

¿Cuándo será el próximo puente oficial escolar?

Después del 15 de mayo, uno de los próximos descansos marcados por la SEP llegará con las sesiones del Consejo Técnico Escolar, programadas al final del mes.

Además, el cierre del ciclo escolar 2025-2026 ya se acerca para millones de estudiantes en todo México.