Mexicanos Primero: “En México la educación no es prioridad”; en ningún país cancelan clases por un Mundial

Ante la incertidumbre del calendario escolar por modificaciones en entrevista con Carlos Loret de Mola la presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, Patricia Vázquez, pidió a los gobiernos locales donde no hay onda de calor o Mundial de Futbol sensibilidad y flexibilidad para permitir que se complete el ciclo escolar y se presente con anticipación esa estrategia de nivelación académica.

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¿Qué cuestionó Mexicanos Primero sobre el calendario escolar?

La presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero dijo que en México la educación no es prioridad nacional, hay mucho gasto en el tema de becas, pero desafortunadamente no existe una inversión sostenida para que exista competencia y habilidades para que en un futuro los estudiantes encuentren un empleo en el mercado laboral.

“Desafortunadamente no se puede garantizar el ciclo escolar completo, entre tantas cosas porque las ondas de calor no son solamente de esta época, porque los huracanes, porque los sismos, en fin. Entonces, medio que sabíamos que podría pasar, sobre todo porque hay ciertas condiciones que en la Ciudad de México podían complicar el desarrollo del Mundial”. — Patricia Vázquez, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero

¿Cuántos días de clases podrían perderse?

Vázquez comentó que se planea reducir el ciclo escolar casi cuarenta días, históricamente en ningún país se han cancelado las clases por un Mundial porque en otras sedes a la población no les preocupa y al final en México no solo afectan el derecho a aprender de niñas y niños sino también a las familias.

“Nuestros estudiantes no comprenden lo que leen, no pueden resolver operaciones matemáticas y mucho menos pueden jugar un mundial de la educación, porque claramente hubiéramos acabado expulsados… además no tenemos datos actualizados de evaluación”. — Patricia Vázquez, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero

¿Qué problemas educativos enfrenta actualmente México?

La presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero señaló que en México existe una afectación en el nivel de aprendizaje y uno de los motivos fue la pandemia, hay un rezago educativo en las aulas y no existen evaluaciones para la educación. Se necesita apoyo adicional en escuelas que están en alta marginación; ocupar espacios públicos en los que tanto se ha invertido por años con escuelas, centros comunitarios como los Pilares que ofrezcan a las familias opciones.

Este viernes en #AsíLasCosasConLoret:



➡️Trump acaba de declarar que los cárteles gobiernan México y nadie más.



➡️Y además, la presidenta tropezando con el anuncio que hizo ayer la SEP de que se adelantaba el fin de cursos un mes por el Mundial y supuestamente por el calor; dijo… pic.twitter.com/HDxo9eGvPv — W Radio México (@WRADIOMexico) May 8, 2026

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