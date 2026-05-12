Calendario Escolar 2026: ¿Cómo quedaron las vacaciones y el ciclo escolar para educación básica?

Sin recorte de días ni adelanto de vacaciones. La SEP mantuvo el calendario escolar 2026 y confirmó que el ciclo de educación básica cierra el 15 de julio.

El calendario escolar 2026 ya quedó definido y, tras días de caos, la SEP confirmó cómo quedan las vacaciones y el cierre del ciclo escolar para educación básica. Si tienes hijos en preescolar, primaria o secundaria, aquí te explicamos qué fechas se mantienen, cuándo termina el ciclo y a partir de qué día inicia el descanso de verano.

Durante los últimos días, la Secretaría de Educación Pública había generado disgusto al plantear un recorte de hasta 40 días al calendario, argumentando altas temperaturas y el Mundial de fútbol. Sin embargo, reculó y dejó el calendario tal y como estaba oficialmente publicado, por lo que no habrá adelanto de vacaciones ni extensión del receso de verano.

¿Cómo quedó el calendario escolar 2026?

El calendario escolar 2026 para educación básica no tuvo modificaciones. La SEP confirmó que se mantiene la duración original del ciclo escolar, sin recortes ni ajustes extraordinarios, tanto para alumnos como para docentes.

¿Cuándo concluye el ciclo escolar 2026?

El ciclo escolar 2026 concluye el miércoles 15 de julio de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la SEP para educación básica.

¿Cuándo es el cierre del ciclo escolar 2026?

Para los alumnos, el cierre del ciclo escolar 2026 es el miércoles 15 de julio.

Para los docentes, las actividades concluyen el viernes 17 de julio de 2026, fecha en la que se llevará a cabo el Taller Intensivo.

TE PUEDE INTERESAR: SEP mantiene calendario escolar: clases terminarán el 15 de julio en todo México

¿Cuándo comienzan las vacaciones de la SEP?

Las vacaciones de verano de la SEP comienzan el sábado 18 de julio de 2026, justo después del cierre administrativo del ciclo escolar.

¿Qué dijo la SEP sobre las vacaciones?

La SEP aclaró que no se adelantarán las vacaciones, pese a los anuncios previos donde se hablaba de un receso de hasta 80 días. Finalmente, las vacaciones se mantienen como estaban programadas, iniciando poco después del término oficial del ciclo escolar.

¿Qué días no va a haber clases en la SEP?

A partir de mayo, los días sin clases establecidos en el calendario escolar 2026 son:

Viernes 15 de mayo

Viernes 29 de mayo

Viernes 26 de junio

Estos días corresponden a sesiones del Consejo Técnico Escolar.

Después de esas fechas, no hay más suspensiones hasta el inicio de las vacaciones de verano en julio, como ya te detallamos.

TE PUEDE INTERESAR: Calendario escolar: Tras la controversia, resulta positivo saber que se puede defender el derecho a la educación