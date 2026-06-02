Hoy No Circula 2 de junio: ¿Qué autos descansan este miércoles en CDMX y Edomex?

Hoy No Circula miércoles 2 de junio: placas y hologramas restringidos en CDMX y Edomex. Getty Images

Si planeas salir este miércoles en la Ciudad de México o el Estado de México, es importante revisar las restricciones del programa Hoy No Circula para evitar multas que pueden superar los 3 mil pesos. Este esquema ambiental continúa vigente durante 2026 como una de las principales medidas para reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y las autoridades ambientales de la capital, el programa opera de manera habitual cuando no existe contingencia ambiental. Las restricciones aplican desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas.

Para este miércoles, deberán suspender su circulación los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, que cuenten con holograma de verificación 1 o 2. La medida aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios mexiquenses que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no circulan este miércoles en CDMX y Edomex?

Los vehículos que descansan este miércoles son:

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma 1 y holograma 2.

Horario de restricción de 5:00 a 22:00 horas.

Además, los vehículos foráneos están sujetos a restricciones especiales conforme a las disposiciones vigentes del programa ambiental.

Hoy No Circula miércoles: placas y hologramas que descansan

No todos los automóviles están sujetos a las restricciones. Entre los vehículos que pueden circular normalmente se encuentran:

Autos con holograma 0 y 00.

Vehículos eléctricos.

Vehículos híbridos.

Transporte público.

Unidades de emergencia.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Transporte escolar autorizado y otros casos especiales establecidos por la normativa.

Las autoridades ambientales recuerdan que las restricciones pueden modificarse si se activa una contingencia ambiental por altos niveles de contaminación. En esos casos entra en operación el llamado Doble Hoy No Circula, que amplía las limitaciones para diferentes hologramas y terminaciones de placas.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Los conductores que circulen cuando les corresponde descansar pueden recibir sanciones económicas equivalentes a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Durante 2026, esto representa multas que van aproximadamente de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos, además de posibles gastos por traslado al corralón.

Por ello, las autoridades recomiendan verificar diariamente las restricciones y mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la CAMe y de la Secretaría del Medio Ambiente, especialmente durante la temporada de ozono, cuando existe mayor riesgo de contingencias atmosféricas en el Valle de México.