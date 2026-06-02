PASE UAM: ¿Cómo realizar la inscripción si fuiste preaceptado en el proceso para ingreso al trimestre Otoño 2026?

Mx - ¿Cómo realizar el registro para la inscripción al trimestre 2026 Otoño por PASE UAM?

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha logrado que estudiantes destacados del Colegio de Bachilleres puedan ingresar a sus licenciaturas a través del PASE UAM. Lo que permitirá que los y las estudiantes puedan continuar con sus estudios, así que si eres uno de los que obtuvo su pase a la tercera mejor universidad pública del país, sigue leyendo para que no te se pase nada del proceso.

¿Cómo realizar el registro al PASE UAM para el trimestre Otoño 2026?

Para poder realizar tu registro al trimestre Otoño 2026 a través del PASE UAM, debiste haber completado una serie de pasos antes de que se aceptara tu solicitud. Es decir:

Del 27 de abril al 4 de mayo estaba abierto el registro en la página oficial del PASE UAM

Una vez ahí, subiste tus documentos junto con tu fotografía y el 5 de mayo fue la fecha límite para corregir tu foto

El 6 de mayo se realizó el pago y a esperar al 26 de mayo para la publicación de resultados

En caso de que hayas sido preaceptado, entonces comenzó la inscripción al trimestre Otoño 2026

Para ello, deberas ingresar al portal oficial del PASE UAM y seguir estos pasos:

Si eres seleccionado o seleccionada, deberás consultar el instructivo de inscripción correspondiente a la unidad que elegiste (Xochimilco, Iztapalapa, Cuajimalpa o Lerma)

Finalmente completa algunos cursos obligatorios online y genera tu matrícula para subir la documentación final

El inicio de clases es el 17 de septiembre de 2026

Recuerda que la UAM es bastante meticulosa en cualquier trámite que realices, por lo que ten cuidado al subir todos tus documentos.

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¿Qué tienen de diferencia todas las unidades de la UAM?

La UAM tiene cinco unidades:

UAM unidad Azcapotzalco

UAM unidad Iztapalapa

UAM unidad Cuajimalpa

UAM unidad Lerma

UAM unidad Xochimilco

Tanto Azcapotzalco, Iztapalapa y Cuajimalpa, son unidades que siguen un modelo educativo como la UNAM, en donde puedes cursar tus clases por trimestre, optativas y similares. Sin embargo, en Lerma y Xochimilco, se te asignan las materias que tendrás pues contienen un sistema modular para que sus estudiantes prueben otro tipo de modelo de estudio.

Aunque todas tienen enfoques distintos, la Universidad Autónoma Metropolitana sigue manteniéndose en el top 3 de las mejores universidades públicas de México, y cada año tiene una matrícula bastante alta para su ingreso.

¿Cuándo comenzó el PASE UAM?

La UAM obtuvo este proceso desde el 2025, cuando la primera generación en ingresar con esta modalidad fue afortunada de seguir con sus estudios. Esto se realizó para que miles de estudiantes provenientes del Colegio de Bachilleres, tuvieran el mismo privilegio de estudiantes de Prepa, CCH o CECyT.

Esto genera también que los estudiantes puedan esforzarse más para obtener un lugar dentro de la UAM y así, reducir el que muchos de ellos desistan para ingresar al nivel licenciatura.