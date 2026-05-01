Sheinbaum se reunirá con la CNTE el 11 de mayo tras nuevas presiones magisteriales

La presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá una reunión con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el próximo 11 de mayo, en medio de nuevas movilizaciones del magisterio disidente y advertencias de paro nacional.

El encuentro fue acordado luego de que integrantes de la Sección 7 de Chiapas buscaron diálogo directo con la mandataria durante una gira en Palenque. Ahí insistieron en una mesa formal para presentar sus demandas.

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Entre las principales exigencias de la CNTE están aumentos salariales, cambios al sistema de pensiones, revisión de condiciones laborales y la derogación de reformas educativas previas.

La cita será una de las primeras pruebas políticas de Sheinbaum frente a uno de los movimientos sindicales con mayor capacidad de movilización en el país. En caso de no alcanzar acuerdos, la Coordinadora ha advertido que podría intensificar protestas en la Ciudad de México y otros estados.