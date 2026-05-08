¿CDMX tendrá scooters GRATIS para llegar al Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026? Esta es la propuesta de movilidad

La CDMX ya comenzó a probar nuevas formas de movilidad rumbo al Mundial 2026 y una de las más llamativas será el uso de scooters eléctricos gratuitos para llegar al Estadio Banorte. Por lo que el proyecto forma parte de un plan piloto impulsado por las autoridades capitalinas para facilitar el traslado de aficionados durante partidos y eventos masivos.

Así que si quieres saber toda la información, sigue leyendo para enterarte de qué va esta iniciativa.

¿Cómo será la función de los scooters gratis en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la CDMX, los scooters podrían funcionar completamente GRATIS para las personas que quieran moverse a través de este vehículo para llegar al Estadio Banorte.

Asimismo, según este proyecto, estarían disponibles en puntos cercanos al estadio para ayudar a las personas a recorrer la llamada “última milla”, es decir, el tramo final del trayecto hacia el recinto deportivo. Es importante mencionar que el proyecto forma parte de un plan piloto impulsado por autoridades capitalinas para facilitar el traslado de aficionados durante partidos y eventos masivos, especialmente en una de las zonas que más tráfico genera en el sur de la ciudad.

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¿El plan ya comenzó a probarse?

Sí, se realizó un ensayo con el partido del clásico capitalino de ida entre América y Pumas. Y usuarios en redes sociales, notaron estaciones temporales con scooters color azul negro cerca de la zona sur de la capital.

Pero el objetivo principal sigue siendo evitar congestionamientos vehiculares y reducir la saturación alrededor del estadio durante eventos con alta afluencia.

¿Para eso se construyó la Ciclovía de Tlalpan?

La razón por la que se creó la Ciclovía de Tlalpan se construyó para mejorar la movilidad del sur de la CDMX en el Mundial 2026, sin embargo, las autoridades han mencionado que independientemente del evento internacional, estos arreglos se quedarían para la población que habita en la capital y que además, pueda utilizar un vehículo distinto.