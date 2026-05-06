¿Cómo solicitar un video del C5 en CDMX? Requisitos y proceso oficial

Solicitar videos del C5 en CDMX requiere una carpeta de investigación. C5

Las cámaras del C5 de la Ciudad de México son una de las principales herramientas de videovigilancia y apoyo en investigaciones de delitos, accidentes viales y emergencias. Sin embargo, muchas personas desconocen que los ciudadanos no pueden solicitar directamente una grabación, ya que el acceso está regulado por ley.

En el @C5_CDMX, corazón de la seguridad en la Ciudad de México, recibimos a la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, así como a integrantes del gabinete del @GobCDMX, en el marco del Comité Nacional de Emergencias por el #PrimerSimulacroNacional2026#C5CorazónDeLaCDMX pic.twitter.com/v7xtN9NvTF — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) May 6, 2026

De acuerdo con información oficial del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), los videos únicamente pueden ser entregados a autoridades competentes como el Ministerio Público, autoridades judiciales o administrativas.

¿Qué hacer para solicitar un video del C5?

El primer paso es presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público en caso de robo, accidente, agresión o cualquier incidente que requiera evidencia videográfica.

Una vez iniciada la carpeta de investigación, la autoridad correspondiente debe solicitar oficialmente el material al C5 o a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para agilizar la búsqueda, se recomienda proporcionar:

Fecha y hora exacta del incidente

Dirección o cruce de calles

Referencias visuales del lugar

Número de carpeta de investigación

ID de la cámara o poste cercano, si se conoce

El procedimiento está regulado por los artículos 24 y 31 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública de la Ciudad de México.

¿Se puede pedir el resguardo del video?

Sí. Aunque los particulares no reciben directamente las grabaciones, sí pueden solicitar el resguardo preventivo del material para evitar que se elimine mientras la autoridad realiza el requerimiento oficial.

Esto es importante porque las grabaciones del sistema C5 se almacenan por tiempo limitado.

¿Cuánto tiempo guardan los videos?

Autoridades señalan que las grabaciones pueden conservarse entre 7 y 30 días, dependiendo de la zona y la capacidad del sistema. Después de ese periodo, el material puede borrarse automáticamente.

¿Dónde contactar al C5?

El C5 CDMX tiene sus oficinas en: Calle Cecilio Robelo 3, colonia Del Parque, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

También cuenta con atención telefónica y servicios de emergencia operando las 24 horas del día.