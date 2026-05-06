Mx - EE.UU. e Irán negocian fin de la guerra: esto propone Washington y así responde Teherán (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Estados Unidos entregó a Irán un memorando preliminar para encaminar el fin de la guerra iniciada el 28 de febrero de 2026, tras ataques en territorio iraní. El documento, de una sola página, plantea un periodo de 30 días de negociaciones intensivas para construir un acuerdo formal, según reportes de medios internacionales.

La propuesta incluye un alto al fuego, la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, y un esquema para limitar el programa nuclear iraní durante un periodo estimado de entre 12 y 15 años. A cambio, Washington pondría sobre la mesa el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de activos congelados.

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Irán analiza la propuesta mientras mantiene postura de cautela

El gobierno iraní confirmó que estudia la iniciativa estadounidense, aunque sin comprometerse a aceptarla. La información disponible hasta el momento, indica que Teherán considera el planteamiento como una base inicial, pero insuficiente, y lo ve más cercano a una “lista de exigencias” de Washington.

Irán ha impulsado su propio plan de negociación con al menos 14 puntos, enfocado en garantizar el fin del conflicto bajo condiciones más equilibradas. La respuesta definitiva dependerá de ajustes en temas sensibles como sanciones, soberanía energética y control nuclear.

Presión de Trump y mercados anticipan posible acuerdo

El presidente Donald Trump ha combinado la vía diplomática con advertencias directas: si no hay avances, Estados Unidos podría retomar operaciones militares. Como señal de distensión, Washington pausó misiones de escolta naval en el Golfo Pérsico para facilitar el diálogo.

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El conflicto se mantiene en una tregua frágil. Aunque las negociaciones avanzan, el desenlace depende de puntos críticos como el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y la estabilidad en el suministro energético global.

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