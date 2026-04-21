IMSS publica requisitos de jubilación anticipada: ¿Quiénes tienen derecho a pensión en 2026?

El IMSS publicó los requisitos de jubilación anticipada, permitiendo identificar a quiénes tienen derecho a retirarse en 2026 mediante el uso de sus semanas cotizadas y su saldo total.

Si estás considerando dejar el mundo laboral antes de tiempo, no basta con tener el deseo de jubilarse; existen criterios muy específicos y un estatus laboral que debes cumplir estrictamente para que no sea rechazado tu trámite de inmediato. A continuación, te compartimos lo más importante para que sepas si tu ahorro es suficiente y qué documentos necesitas tener a la mano, ya que el IMSS publicó los requisitos de jubilación anticipada y aquí te explicamos quiénes tienen derecho a pensión en 2026.

¿Cuándo se puede pedir jubilación anticipada?

La jubilación anticipada se puede pedir en cualquier momento del año, siempre y cuando ya no te encuentres trabajando con un patrón bajo el régimen obligatorio. Es decir, para iniciar el proceso ante el IMSS, debes estar dado de baja; si el sistema detecta que sigues activo, rechazará tu solicitud en automático.

No importa el mes en que decidas hacerlo; puede ser a partir de los 50 años o antes de los 60, pero tu derecho se activa en el instante en que tu capital acumulado permite costear una renta vitalicia que cumpla con los estándares que las autoridades exigen.

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¿Qué se necesita para una jubilación anticipada?

Para concretar la jubilación anticipada en 2026, los requisitos indispensables que debes acreditar ante el IMSS son los siguientes:

Tener un historial de al menos 1,250 semanas registradas. Presentar el documento más reciente que refleje el saldo total de tu ahorro. INE, pasaporte o cédula profesional vigente con fotografía. Acta de nacimiento original y comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Estado de cuenta con CLABE interbancaria a nombre del solicitante para recibir los depósitos.

Toma en cuenta que el cálculo final lo realiza el Instituto y, una vez aprobado, deberás elegir a la aseguradora privada de tu preferencia para que gestione tu renta de por vida.

¿Cuándo se tiene derecho a la jubilación anticipada?

Se tiene derecho a la jubilación anticipada cuando el saldo de tu cuenta individual es suficiente para contratar una renta vitalicia cuya pensión sea superior en más del 30% a la Pensión Mínima Garantizada que ofrece el Estado. Además de este excedente, el monto debe alcanzar para pagar la prima de un Seguro de Sobrevivencia para tus beneficiarios.

En pocas palabras, tienes derecho a retirarte antes si tu dinero es capaz de financiar tu vejez y proteger a tu familia sin necesidad de subsidios gubernamentales.

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