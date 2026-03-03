Trump arremete contra España: Corta todo comercio tras negar apoyo en guerra contra Irán

Hace unos momentos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que cortará todo comercio con España, porque su homologo, Pedro Sánchez le prohibió el uso de las bases de Rota y Morón para la ofensiva estadounidense contra Irán.

.@POTUS: "Some of the European nations have been helpful, and some haven't—and I'm very surprised. Germany's been great... Spain has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain."



"By the way, I'm not happy with the U.K. either." pic.twitter.com/Q9qtyDVDbx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 3, 2026

Durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, Trump arremetió contra el gobierno español y aseveró que nadie tiene que decirles que no pueden usar las bases áreas.

Donald Trump, visiblemente enojado, dijo que no quiere tratar ablusadamente nada con España, pues con lo único que cuenta es con gente magnifica.

¿Qué dijo sobre el gasto en Defensa y otros aliados?

Trump recordó que España ya se negó a incrementar su gasto en Defensa al 5% del PIB en el marco de la OTAN.

“Para empezar, todo comenzó cuando todos los países europeos, a petición mía, pagaron el 5%, que es lo que deberían estar haciendo. Y todo el mundo lo hizo, está este asunto con Alemania, todo el mundo. Pero España no lo hizo. Y ahora España, de hecho, dijo que no podemos usar sus bases. — Explicó

El presidente estadounidense admitió que tampoco está contento con Reino Unido, pues considero que el país británico es muy poco cooperativo y que su energía e inmigración lo han perjudicado.