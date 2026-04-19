Trump dice que Estados Unidos incautó un buque iraní en el estrecho de Ormuz; Teherán lo desmiente

Un buque iraní fue interceptado por EE.UU. en el estrecho de Ormuz. X

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este 19 de abril de 2026 luego de que el presidente Donald Trump afirmara que fuerzas estadounidenses incautaron un buque iraní en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el comercio de petróleo.

WATCH : U.S. Central Command (CENTCOM) has released footage showing the interception of the motor vessel Touska in the Northern Arabian Sea by USS Spruance (DDG-111).



According to CENTCOM, the destroyer issued repeated warnings over several hours before taking action after… pic.twitter.com/AmaiZeXAHs — Inside the conflict (@InsidConflict) April 19, 2026

De acuerdo con la versión de Washington, el carguero —identificado como Touska— intentó romper el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en la zona, lo que provocó su interceptación por parte de un destructor de la Armada. Tras ignorar advertencias, la embarcación fue detenida y quedó bajo control militar estadounidense.

El operativo incluyó disparos dirigidos a la sala de máquinas del buque para obligarlo a detenerse, lo que permitió a marines abordar la nave e iniciar una inspección de su carga, presuntamente vinculada a actividades sancionadas.

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Irán rechaza versión de Estados Unidos

Sin embargo, Teherán negó que se haya producido una incautación en los términos descritos por Trump y calificó el operativo como parte de una narrativa política en medio de la creciente presión internacional.

La contradicción entre ambas versiones refleja el clima de alta tensión que domina la región, donde los incidentes marítimos se han convertido en uno de los principales focos del conflicto.

El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, se mantiene como punto crítico de la disputa, con bloqueos, amenazas y ataques que han reducido significativamente el flujo comercial en las últimas semanas.

Ormuz, el epicentro del conflicto

El estrecho de Ormuz no solo es un paso estratégico, también es el principal termómetro de la crisis entre Estados Unidos e Irán.

Cada incidente en esta vía marítima tiene impacto global, desde el precio del petróleo hasta la estabilidad económica internacional.

La incautación denunciada por Trump —y rechazada por Irán— vuelve a poner en evidencia que la región sigue al borde de una escalada mayor.