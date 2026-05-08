¿Qué pasaría si EE.UU. invade México? El escenario que preocupa por tensión militar, cárteles y crisis económica (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images) / Tom Williams

Los constantes ataques mediáticos del presidente Donald Trump en contra de la soberanía mexicana, valiéndose del argumento del combate al narcotráfico, reactivaron una pregunta que durante años parecía impensable: ¿qué pasaría si Estados Unidos decide intervenir militarmente en México? Aunque expertos descartan una invasión tradicional como las del siglo XX, centros de análisis y especialistas en seguridad coinciden en que el verdadero riesgo está en operaciones selectivas, drones y acciones unilaterales bajo el argumento del combate al fentanilo.

El tema volvió a ganar fuerza tras propuestas impulsadas por sectores republicanos cercanos a Donald Trump y declaraciones de figuras como Marco Rubio, quienes han planteado tratar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Para expertos del Council on Foreign Relations y el Center for Strategic and International Studies, ese cambio de narrativa podría abrir la puerta a acciones militares limitadas dentro de territorio mexicano.

La preocupación no es menor. México y Estados Unidos mantienen una de las relaciones comerciales más grandes del planeta y comparten más de 3 mil kilómetros de frontera. Una crisis militar o diplomática tendría impacto inmediato en comercio, inversiones, migración y seguridad regional.

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El escenario más probable no sería una invasión tradicional

Especialistas consultados por el Center for Strategic and International Studies consideran poco viable una invasión masiva de tropas estadounidenses en México. El costo político, económico y diplomático sería enorme para ambos países, además de generar rechazo internacional inmediato.

En cambio, los análisis apuntan a escenarios más limitados:

ataques con drones contra laboratorios clandestinos

operaciones especiales contra líderes criminales

incursiones temporales en zonas fronterizas

inteligencia militar coordinada o unilateral

La discusión creció especialmente por el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Algunos legisladores republicanos han sugerido usar fuerza militar para destruir infraestructura de cárteles en México, algo que el gobierno mexicano ha rechazado reiteradamente por considerarlo una violación a la soberanía nacional.

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El impacto económico podría ser devastador para ambos países

El mayor freno para cualquier escenario militar es la integración económica entre México y Estados Unidos. De acuerdo con el Council on Foreign Relations, ambos países dependen mutuamente en sectores estratégicos como manufactura, alimentos, automotriz y cadenas de suministro.

México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos bajo el T-MEC. Millones de empleos dependen diariamente del intercambio fronterizo. Expertos advierten que una escalada militar provocaría:

caída de inversiones

presión sobre el dólar y el peso

afectaciones en exportaciones

interrupciones logísticas

crisis en mercados financieros

Además, un conflicto de ese nivel podría detonar una nueva crisis migratoria en la región. Analistas advierten que cualquier escenario de violencia prolongada impactaría directamente a ciudades fronterizas y cadenas industriales conectadas entre ambos países.

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Qué dicen los expertos sobre cárteles y seguridad en México

Investigadores de Americas Society y del Council of the Americas señalan que una ofensiva militar extranjera no garantiza el debilitamiento definitivo de los cárteles. De hecho, algunos estudios advierten que podría fragmentarlos aún más y aumentar la violencia, como ocurrió en distintos conflictos contra grupos armados en Medio Oriente.

También existe preocupación por el precedente internacional. Una intervención sin autorización del gobierno mexicano generaría tensión diplomática con organismos internacionales y abriría un debate sobre soberanía y derecho internacional.

Hasta ahora, las fuentes serias coinciden en un punto: no existen señales de una invasión inminente de Estados Unidos contra México. Sin embargo, el endurecimiento del discurso político sobre narcotráfico, terrorismo y fentanilo mantiene abierto un escenario que hace apenas unos años parecía imposible siquiera de discutir públicamente.