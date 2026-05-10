Mario Delgado revisará nuevamente el calendario escolar tras críticas por adelantar vacaciones por el Mundial

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el próximo lunes se realizará una nueva reunión con las y los titulares de educación de las entidades federativas para revisar nuevamente el calendario escolar y definir una propuesta final para el siguiente ciclo académico.

El anuncio ocurre días después de que el gobierno federal diera a conocer ajustes al calendario escolar, tema que ha generado comentarios y propuestas de madres, padres de familia y organizaciones educativas.

“Queremos aprovechar para informar que, tal como lo señaló hoy en la mañanera nuestra presidenta, el próximo lunes nos vamos a volver a juntar todas las secretarias y secretarios de educación de las entidades federativas para revisar nuevamente el calendario escolar y hacer ya una propuesta definitiva el próximo lunes”, declaró el funcionario.

Prioridad: Aprendizaje y salud

Mario Delgado aseguró que la prioridad será garantizar el aprendizaje de estudiantes en todo el país.

El titular de la SEP también agradeció la participación de familias y organizaciones que han enviado observaciones sobre los periodos vacacionales y los días de clase.

“Priorizando siempre el aprovechamiento, los aprendizajes de nuestros niños, nuestras niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro país. Siempre debe ser nuestra máxima prioridad, así como el cuidado de su salud y otros aspectos.

Muchas gracias a todas las mamás, todos los papás, todas las organizaciones que nos han enviado propuestas, que nos han enviado sugerencias de cuáles deben ser los mejores períodos de vacaciones y de clases”, señaló.

El “balón” sale de la cancha educativa

Finalmente, el secretario de Educación Pública adelantó que será el lunes cuando se presente la propuesta definitiva del calendario escolar para el próximo ciclo.

En tanto y luego de haber votado el pasado jueves favor de ajustar el calendario escolar 2025, 2026, para adelantar el fin de cursos con motivo del Mundial de Fútbol, los secretarios de educación, tanto de Jalisco, Nuevo León, como de Guanajuato. decidieron retractarse horas después ante la lluvia de críticas de diversos sectores de la sociedad, bajo el argumento de que los partidos de repechaje realizado a finales de marzo en Monterrey, Nuevo León, van a generar problemas de movilidad y la saturación de las redes de comunicación tecnológica.

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