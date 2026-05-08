Ciclo Escolar: La educación no se decide pensando en negocios ni espectáculos, afirma Sección 22 de la CNTE

Luego de que el titular de la Secretaría de Educación Pública diera a conocer la modificación de su calendario escolar 2025-2026 por altas temperaturas registradas en el país y por la realización del Mundial de Futbol el vocero de la CNTE sección 22 de Oaxaca, Luis Alberto López afirmó: “La educación no decide desde escritorios ni pensando en negocios ni espectáculos”.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, afirmó desde la CNTE de Oaxaca rechazamos esta decisión de cúpula y vamos a respetar nuestro calendario alternativo, rechazamos la posición de la SEP.

Modificación del calendario escolar por el #Mundial2026 “una decisión de cúpula”



“Rechazamos esta posición de la #SEP (…) La educación no se decide desde escritorios ni pensando en negocios y espectáculos (…) Vamos a respetar nuestro calendario escolar alternativo, el cual… pic.twitter.com/ExRyMXFiS7 — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 8, 2026

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El vocero refirió que, para esta decisión, “el Movimiento Democrático de Educadores de Oaxaca históricamente se ha regido por su propio calendario construido de acuerdo con las necesidades pedagógicas y sociales de las comunidades, por ello el calendario oficial resulta ajeno a las necesidades de las comunidades de Oaxaca”.

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Y retó a las autoridades de la SEP a “darse una vuelta por Oaxaca y ver las carencias que tenemos de infraestructura, conocer las necesidades” tanto del magisterio como del alumnado que “batallan con el servicio educativo”. Añadió que, pese a las altas temperaturas, la decisión de la SEP “no aplica para Oaxaca”.

Refirió que la falta de atención a la entidad llevará a un proceso de consulta del 4 a 12 de mayo para definir en qué modalidad se participará y la postura que llevará a la Asamblea Nacional Representativa a realizarse el 16 de mayo y que contempla un paro de labores indefinido. “El paro es inminente”, recalcó.