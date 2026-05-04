Hantavirus: ¿Cuáles son los síntomas y por qué está generando alerta esta nueva enfermedad que es contagiosa?

El hantavirus ha generado conversación internacional y enciende las alarmas por un nuevo virus que ha dejado al menos un saldo de 3 muertos. Sin embargo, para tener todos los detalles de lo que está pasando en el mundo con base en esta nueva enfermedad, sigue leyendo para saber lo que han dicho las autoridades correspondientes.

¿Qué es el hantavirus y cómo se contagia?

De acuerdo con informes especiales, el hantavirus es un grupo de virus que se transmite a través del contacto con roedores infectados, especialmente por medio de su orina, saliva o heces. El contagio ocurre sobre todo en espacios cerrados o con poca ventilación donde hay rastros de estos animales, como bodegas, casas abandonadas o lugares con acumulación de polvo.

A diferencia de otras enfermedades, no es común que se transmita de persona a persona, lo que significa que el riesgo está más en el entorno que en el contacto directo con personas.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Hantavirus: ¿Qué es y cómo se contagiaron los 3 pasajeros que murieron mientras vacacionaban en un crucero en el Atlántico?

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

De acuerdo con organismos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los síntomas suelen aparecer luego de estar en contacto con los roedores entre 1 y 8 semanas después del contacto.

Los primeros síntomas del hantavirus pueden parecer una gripe común, con fiebe, fatiga intensa, dolores musculares, mareo, escalofríos, náuseas o vómito acompañado de dolor abdominal, que dura cerca de 3 y 5 días. Sin embargo, la gravedad viene después ya que los pulmones serían los más dañados, avanzando rápidamente con los siguientes síntomas:

Dificultad para respirar

Sensación de opresión en el pecho

Tos

Acumulación de líquido en los pulmones

Aquí es donde el virus se vuelve peligroso, ya que puede provocar insuficiencia respiratoria.

¿Por qué comienza a alertar a autoridades sanitarias internacionales?

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave que inicia con síntomas similares a una gripe y puede evolucionar en pocos días hacia problemas respiratorios severos.

Otro punto importante es que el contagio entre personas no es común, por lo que la principal vía de infección sigue siendo el entorno. Esto significa que actividades cotidianas, como limpiar bodegas o entrar a lugares cerrados sin ventilación, pueden representar un riesgo si hay presencia de roedores.

En ese sentido, especialistas coinciden en que lo más importante es no ignorar los síntomas iniciales, sobre todo si existe la posibilidad de exposición. Lo que empieza como un cuadro leve puede escalar rápidamente, por lo que acudir a revisión médica ante cualquier señal de alerta puede marcar la diferencia.