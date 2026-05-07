Hantavirus: los países con mayor riesgo de contagio y rutas bajo vigilancia en 2026 / TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene vigilancia activa sobre el hantavirus en distintas regiones del mundo, especialmente en América y Asia, donde este virus circula de forma natural en poblaciones de roedores silvestres. Aunque no existe evidencia de transmisión aérea entre humanos, algunos tipos como el virus Andes han encendido alertas por su capacidad limitada de contagio entre personas bajo contacto cercano.

El interés reciente de las autoridades sanitarias no responde a una pandemia, sino a la detección de casos asociados a exposición en zonas endémicas y movimientos internacionales de viajeros. Según la OMS, el riesgo global sigue siendo bajo, pero la vigilancia epidemiológica se ha reforzado en países con circulación histórica del virus y en rutas de movilidad internacional.

En este contexto, los sistemas de salud pública priorizan el rastreo de contactos cuando se detectan casos importados, sobre todo en viajeros provenientes de áreas rurales o boscosas donde el contacto con roedores es más probable.

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Países con circulación natural del hantavirus en América

En el continente americano, el hantavirus tiene presencia endémica en varios países, principalmente en zonas rurales, bosques y áreas con alta interacción entre humanos y fauna silvestre. Los más relevantes en términos epidemiológicos son:

Argentina

Chile

Brasil

Paraguay

Estados Unidos

En países como Argentina y Chile, el virus Andes es el más relevante por su asociación con el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una enfermedad grave con alta tasa de letalidad. En Estados Unidos, predominan otras variantes como el Sin Nombre virus, identificado principalmente en el oeste del país.

La OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalan que estos países concentran la mayoría de los casos reportados en la región, con brotes esporádicos vinculados a actividades rurales, turismo de naturaleza o exposición en viviendas cercanas a hábitats de roedores.

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Asia y Europa: otras regiones con hantavirus activo

Fuera de América, el hantavirus también tiene presencia estable en Asia y Europa, aunque con variantes distintas y patrones clínicos diferentes. En estas regiones, los virus más comunes suelen causar fiebre hemorrágica con síndrome renal.

Los países con mayor relevancia epidemiológica incluyen:

China

Corea del Sur

Finlandia, Suecia y otros países del norte y centro de Europa

En Asia, China registra el mayor número de casos a nivel mundial, especialmente en zonas rurales donde el contacto con roedores del género Apodemus es más frecuente. Corea del Sur mantiene vigilancia constante en áreas agrícolas.

En Europa, el virus Puumala es el más común y suele presentarse en países con climas templados y bosques densos. Aunque la letalidad es menor que en América, la carga de enfermedad sigue siendo significativa en temporadas específicas.

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Evaluación del riesgo internacional: lo que dicen los organismos de salud

De acuerdo con la OMS, el hantavirus no se transmite fácilmente entre humanos en la mayoría de sus variantes, lo que reduce considerablemente el riesgo de propagación global. Solo el virus Andes ha mostrado casos limitados de transmisión persona a persona, y bajo condiciones muy específicas de contacto estrecho.

Las autoridades sanitarias internacionales mantienen protocolos de vigilancia en aeropuertos, hospitales y sistemas de rastreo epidemiológico cuando aparecen casos importados. Sin embargo, no existe evidencia de propagación comunitaria fuera de las zonas endémicas.

Vigilancia constante, pero sin alarma global

El hantavirus continúa siendo una enfermedad zoonótica controlada, con presencia estable en regiones específicas del mundo. Los países en riesgo no están definidos por una ruta única de contagio, sino por la coexistencia del virus en ecosistemas donde habitan roedores portadores.

La OMS insiste en medidas preventivas básicas como evitar contacto con roedores, sellar viviendas en zonas rurales y mantener higiene adecuada en áreas de riesgo.

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