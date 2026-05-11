Mordedura de viuda negra: Síntomas y riesgos tras caso de niña hospitalizada de emergencia en Sonora

Especialistas y autoridades sanitarias alertan por el peligro de la araña viuda negra luego de que una niña fuera hospitalizada en Hermosillo. Getty Images

El caso de una niña de 7 años que fue mordida por una araña viuda negra dentro de su casa en Hermosillo, Sonora, volvió a encender las alertas sobre los riesgos que representa este arácnido venenoso en México, especialmente durante la temporada de calor.

La menor fue trasladada de emergencia a un hospital por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo luego de presentar síntomas relacionados con el veneno neurotóxico de la araña. De acuerdo con el último reporte de las autoridades locales, la niña permanece bajo observación médica y estable tras recibir atención inmediata.

Mordedura de viuda negra: Síntomas y riesgos

Según la Secretaría de Salud de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mordedura de la araña viuda negra —conocida científicamente como Latrodectus mactans— puede provocar complicaciones graves, sobre todo en menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades previas.

Entre los síntomas más comunes destacan:

Dolor intenso en la zona de la mordedura

Calambres musculares

Rigidez abdominal

Sudoración excesiva

Náuseas

Vómito

Fiebre

Dificultad para respirar

En algunos casos también puede presentarse aumento de la presión arterial y alteraciones cardíacas.

Mordedura de viuda negra: Tratamiento de emergencia

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos señalan que el veneno de la viuda negra afecta el sistema nervioso y puede extender los síntomas en cuestión de minutos. Por ello, recomienda buscar atención médica inmediata y evitar remedios caseros.

Autoridades sanitarias mexicanas indican que el tratamiento depende de la gravedad del caso. Generalmente se administran:

Analgésicos

Relajantes musculares y monitoreo hospitalario

En situaciones severas puede utilizarse antiveneno especializado para neutralizar la toxina.

Especialistas también recomiendan mantener la calma, limpiar la zona con agua y jabón y evitar manipular la herida. Además, es importante identificar la araña solo si puede hacerse de manera segura.

La Secretaría de Salud advirtió que las arañas viuda negra suelen esconderse en patios, rincones oscuros, madera acumulada y ropa almacenada. Durante mayo y junio aumenta la actividad de estos animales debido a las altas temperaturas en estados del norte como Sonora.

Tras el caso registrado en Hermosillo, autoridades pidieron revisar viviendas y acudir inmediatamente al hospital ante cualquier sospecha de mordedura venenosa.