Peatón muere succionado por la turbina de un avión de Frontier durante despegue en aeropuerto de Denver

Un accidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Denver desató una fuerte polémica en Estados Unidos luego de que un avión de Frontier Airlines impactara a una persona durante el despegue. El incidente ocurrió la noche del 8 de mayo y dejó al descubierto cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en una de las terminales aéreas más importantes del país.

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¿Qué pasó en el aeropuerto de Denver?

De acuerdo con información confirmada por el aeropuerto y retomada por medios locales e internacionales, el Airbus A321 transportaba a 224 pasajeros y siete tripulantes cuando atropelló a un peatón que se encontraba en la pista. Un funcionario citado por el medio aseguró que la víctima quedó parcialmente atrapada en uno de los motores de la aeronave y murió en el lugar.

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El impacto provocó un incendio momentáneo en el avión, lo que obligó a activar protocolos de emergencia y evacuar a todos los pasajeros. Videos compartidos en redes sociales muestran daños visibles en uno de los motores y escenas de tensión mientras los viajeros abandonaron la aeronave.

Horrific scenes after a Frontier Airlines Airbus A321neo struck and killed a pedestrian on the runway at Denver International Airport, forcing the crew to abort takeoff and evacuate passengers.



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El vuelo de Frontier Airlines tuvo que ser evacuado de emergencia

Uno de los testimonios que más impactó fue el de Jacob Anthens, pasajero del vuelo, quien aseguró que escucharon una explosión justo cuando el avión comenzaba a despegar. También relató que el humo comenzó a llenar la cabina y que la visibilidad se redujo drásticamente durante los momentos de pánico.

Frontier Airlines informó que ya colabora con autoridades aeroportuarias y agencias de seguridad federal para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima ni cómo logró ingresar a una zona restringida de alta seguridad dentro del aeropuerto.

El caso ya provocó preocupación en redes sociales y abrió un debate sobre posibles fallas en los controles de acceso dentro de instalaciones aeroportuarias estadounidenses.