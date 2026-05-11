Descarta Sheinbaum que E.U. saque de México a Rubén Rocha… “sigue en Sinaloa”

La presidenta Sheinbaum aseguró que Rocha Moya permanece en Sinaloa, rechazó posible intervención de EE. UU. y negó que el caso afecte al T-MEC.

Rubén Rocha, gobernador con licencia en Sinaloa, se mantiene en dicho estado de la República fue lo que afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, al insistir que hay una campaña de mentiras para afectar al gobierno federal.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria insistió que sobre todo la oposición, busca romper con la buena relación que existe entre México y Estados Unidos, en dicho escenario, negó que su gobierno avizoré intervención del país vecino para sacar de México a Rocha Moya.

“¿Su gobierno no ve riesgos de que Estados Unidos pueda venir y extraerlo como lo hizo en su momento con el Mayo Zambada?

-No, no creemos que eso vaya a ocurrir, no debe ocurrir y además no creemos que vaya a ocurrir”.

En tanto dijo, el propio Gobernador con licencia puede responder distintas dudas, al mantenerse en Sinaloa.

“¿Se tiene ubicado a Rubén Rocha, por las fuerzas de seguridad?

-Sí, mañana lo puede informar el Secretario de Seguridad, pero él está en Sinaloa… hay mucha, como lo hemos dicho, mucha propaganda, porque es propaganda, no es información, hay que diferenciar entre información y propaganda… estamos pensando que el detector de mentiras nos está quedando corto, él está en Sinaloa, y él mismo podrá informar o las otras nueve personas de dónde están, pero no hay esta cosa que y ahora dónde está y ya se escapó y no sé qué tanta cosa”.

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Descartó que el tema pueda afectar la negociación de tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá

“No tendría por qué, a ver, Estados Unidos tiene elecciones en noviembre de este año, entonces todos ellos, mucho de lo que hacen tiene que ver con la elección en noviembre, lo que nosotros queremos es que, pues México no sea parte de esa decisión, México se mantiene al margen de la decisión de las y los estadounidenses, lo que decida el pueblo de Estados Unidos, nos parece bien porque nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos”.

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Y es que explicó que les a ambos gobiernos a los que les conviene mantener la comunicación y relación actual, pues enfatizó, siguen dándose resultados desde la disminución de asesinatos, de contrabando de drogas y combate de tráfico de armas.