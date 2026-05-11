¿Cómo está la niña mordida por una araña viuda negra en Hermosillo? Esto informaron los expertos

Una niña de 7 años permanece bajo observación médica luego de ser mordida por una araña viuda negra en Hermosillo, Sonora. El caso movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes realizaron un traslado de emergencia hacia un hospital de la ciudad debido al riesgo que representa el veneno neurotóxico de este arácnido.

¿Cómo fue el rescate de la niña mordida por una viuda negra en Hermosillo?

De acuerdo con información oficial de la Policía Municipal de Hermosillo, la emergencia ocurrió alrededor de las 11:40 horas del sábado 9 de mayo en una vivienda ubicada en la colonia El Mariachi. La madre de la menor solicitó ayuda al número de emergencias después de que la niña comenzó a presentar síntomas tras la mordedura de la viuda negra.

Al llegar al domicilio, los agentes López Ruiz, Noriega Rubal, Rivera Sierra y López Espinoza determinaron que la menor necesitaba atención inmediata y decidieron trasladarla en la patrulla E-423 a un hospital ubicado en el cruce de los bulevares Colosio y Juárez, en el centro de Hermosillo. Un video difundido posteriormente mostró a uno de los policías corriendo con la niña en brazos para acelerar su ingreso al área médica.

¿Cuál es el estado de salud de la niña de Hermosillo mordida por una araña viuda negra?

Hasta el último reporte difundido por autoridades locales y medios de Sonora, la menor recibió atención médica oportuna y continúa bajo vigilancia especializada. Sin embargo, no se han revelado detalles específicos sobre su evolución clínica ni se ha emitido un parte médico definitivo sobre su estado de salud.

Especialistas en salud consultados por medios nacionales recordaron que la mordedura de la araña viuda negra puede provocar dolor muscular intenso, calambres, náuseas, sudoración excesiva y complicaciones respiratorias, especialmente en menores de edad debido a su menor masa corporal.

Autoridades de Hermosillo recomendaron a la población extremar precauciones dentro de viviendas, patios y zonas donde suelen esconderse animales ponzoñosos, especialmente ante el incremento de temperaturas en Sonora durante mayo. También pidieron acudir inmediatamente a un hospital ante cualquier sospecha de una mordedura venenosa para evitar complicaciones graves.