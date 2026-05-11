Jornada Nacional de Vacunación 2026 supera los 3.7 millones de dosis aplicadas

La Vacunación 2026 continuará durante mayo para fortalecer la cobertura de inmunización y contener el avance de enfermedades prevenibles. / Luis Alvarez

La Jornada Nacional de Vacunación 2026 alcanzó un total de 3 millones 778 mil 056 dosis aplicadas entre el 4 y el 8 de mayo, informó la Secretaría de Salud federal y adelantó que la campaña continuará durante todo mayo, con el objetivo de reforzar la protección de la población y elevar las coberturas de inmunización en todo el país.

Mientras el país acumula 17 mil 205 casos de sarampión y 40 personas muertas.

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Casos de sarampión en México

La campaña cobra especial relevancia ante el aumento de casos de sarampión en México, ya que de acuerdo con los datos más recientes, se contabilizan 17 mil 205 casos confirmados y el número de personas muertas se mantiene en 40.

El grupo de edad con el mayor número de casos corresponde a niñas y niños de 1 a 4 años, con 2 mil 230 contagios.

Le siguen las personas de 25 a 29 años, con mil 976 casos, y el grupo de 5 a 9 años, con mil 971.

La tasa de incidencia más alta se registra en menores de un año, con 83.78 casos por cada 100 mil habitantes.

En el grupo de 1 a 4 años la tasa es de 26.02, mientras que en niñas y niños de 5 a 9 años alcanza 18.61 casos por cada 100 mil habitantes.

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Vacunas aplicadas durante la campaña

Cabe señalar que durante la Jornada Nacional de Vacunación se aplican biológicos del esquema básico y complementario, entre ellos las vacunas contra sarampión y rubéola, sarampión, rubéola y parotiditis, tétanos, hepatitis B, neumococo y Virus Sincicial Respiratorio para mujeres embarazadas.

Las autoridades sanitarias señalaron que la estrategia prioriza a niñas, niños, adolescentes y grupos en situación de riesgo, con el propósito de prevenir enfermedades que pueden generar complicaciones graves o incluso poner en riesgo la vida.

La campaña se desarrolla con la participación de la Secretaría de Salud, IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex, así como las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, instituciones que han reforzado las acciones de vacunación en todo el país.

La Vacunación 2026 continuará durante mayo para fortalecer la cobertura de inmunización y contener el avance de enfermedades prevenibles.

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