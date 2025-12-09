Defensa de ‘El Mayo’ Zambada solicita aplazar sentencia hasta abril

Ismael "Mayo" Zambada fue arrestado el 25 de julio de 2024 en el Paso Texas, Estados Unidos, junto con Joaquín Guzmán López, hijo del "Chapo"

La defensa de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, solicitó formalmente al juez federal Brian Cogan aplazar por 90 días la fecha de su sentencia aplazada, cuando la audiencia está programada para el próximo 12 de enero de 2026.

El abogado de Zambada, Frank Perez, reveló que la solicitud se debe a que las condiciones actuales en México de violencia obstaculizaron significativamente su capacidad para preparar un memorando de sentencia sólido.

Ampliar

Te podría interesar: Chapito confirma secuestro de El Mayo y cierra pacto con EE. UU.

¿Por qué la defensa pidió aplazar la sentencia?

“Se necesita tiempo adicional para preparar y presentar el memorando de sentencia en nombre de mi cliente, Ismael Zambada García”. —

El impedimento principal es el “aumento de la violencia y la inestabilidad” en las regiones de México donde se encuentran los testigos y familiares clave, lo que generó “serias dificultades logísticas” para concertar entrevistas, obtener cartas y recopilar otra información esencial de antecedentes.

Escrito mediante el cual el abogado de El Mayo solicitó la ampliación del plazo Ampliar

También puedes leer: ‘El Mayo’ Zambada se declara culpable de lavado de dinero y narcotráfico en EE.UU.

¿Qué busca la defensa durante el nuevo periodo solicitado?

En estos tres meses que solicitaron, la defensa busca reunir la evidencia necesaria que convenza al juez de imponer una condena menor.

Síguenos en Google News y encuentra más información