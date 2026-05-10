“Se acabó la violencia contra las mujeres”, afirma Sheinbaum desde Sonora este Día de las Madres

En el marco del Día de las Madres, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que en el país “se acabó la violencia contra las mujeres” y llamó a eliminar prácticas de machismo, clasismo y discriminación durante un evento realizado en Ciudad Obregón, Sonora.

El fin del silencio y la violencia

Durante la entrega de Pensiones Mujeres Bienestar en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Cajeme, la mandataria sostuvo que la transformación del país implica un cambio profundo en la forma de relacionarse socialmente.

“Hubo un tiempo en que se creyó que era lícito golpear a una mujer. Eso no, se acabó la violencia contra las mujeres. Las mujeres no queremos ser más, porque somos iguales, pero nunca más queremos ser menos en nuestra sociedad. Por eso decimos que en México la transformación significa abajo el racismo, abajo el clasismo, abajo la discriminación y abajo el machismo”, expresó.

La presidenta también cuestionó los estereotipos de género que históricamente han limitado la participación de las mujeres.

“Llegamos todas”, asegura la presidenta

En su mensaje, sostuvo además que su llegada a la Presidencia representa a todas las mujeres del país:

“Eso no, las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos”, Cuando llegué a la presidencia, dije: ‘llegamos todas, todas las mujeres mexicanas’. Todas las mujeres somos presidentas de la república”.

La mandataria reiteró que su gobierno impulsa políticas de apoyo como la Pensión Mujeres Bienestar y la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), con el objetivo de reconocer el trabajo de cuidados y promover la autonomía de las mujeres.

Asimismo, Sheinbaum afirmó que México se ha construido con la participación de mujeres en la historia, aunque, dijo, muchas de ellas han sido invisibilizadas en la enseñanza tradicional.

Finalmente, llamó a que las niñas y mujeres no limiten sus aspiraciones: “Las mujeres podemos ser lo que queramos ser, que no se limiten nuestros sueños”.

El evento estuvo acompañado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien destacó el reconocimiento que hizo la presidenta de México al trabajo de las madres de familia en el estado.

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