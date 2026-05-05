“La violencia sigue, pero hay esperanza”: Miguel Taniyama sobre el futuro de Sinaloa sin Rocha Moya

En entrevista con Carlos Loret de Mola el chef y activista sinaloense, Miguel Taniyama informó que realizarán una carne asada por los acontecimientos de la semana pasada porque, aunque saben que no se resuelve el tema de la violencia en Sinaloa cuando alguien es parte del problema como Rubén Rocha Moya y se hace a un lado “hay una esperanza de que vengan cosas nuevas” para los sinaloenses.

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¿Por qué convocan a una carne asada masiva?

“No sé si sea fiesta, pero yo creo que va a derivar en eso, porque la gente tiene alegría y claro que va a haber notas musicales... esa alegría aunque sabemos que no se resolvió absolutamente que se fueran, porque la violencia sigue, el problema está latente, pero creemos que tenemos que empezar a vernos y a construir una sociedad que realmente merecemos”. — Miguel Taniyama, chef y activista sinaloense

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Taniyama señaló que tendrán que pagar por lo que hicieron si fueron responsables porque las investigaciones de Estados Unidos son verdaderas, los datos reflejan lo que es la política mexicana que relaciona a muchos personajes del país, el dinero que se repartieron y la corrupción.

“Pues sí estamos contentos, pero también realistas de que esto no se ha acabado, la violencia no se ha terminado. Lo importante es entender que en Sinaloa no sólo se resuelve entre políticos, también le toca a la sociedad”: @MiguelTaniyama en @WRADIOMexico https://t.co/cchVPFXw6N — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) May 5, 2026

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¿Qué sentimiento predomina entre los sinaloenses?

“Hay una extraña felicidad en muchos sinaloenses de lo que hemos vivido la última semana… Yo voy a cocinar y muchos más, la verdad que convocamos a que llevaran su asador haciendo alusión a lo que sucedió en Mexicali y en la Baja California hace meses, donde la gente participó y fue y festejó con situaciones para ponerse de acuerdo como sociedad, de vislumbrar y construir un nuevo presente para todos nosotros. La violencia nos sigue azotando, pero créeme que los acontecimientos de la semana nos dan como una esperanza”. — Miguel Taniyama, chef y activista sinaloense

Miguel Taniyama, chef y activista sinaloense Ampliar

¿Qué proponen para enfrentar la violencia?

Es chef y activista dijo que la sociedad debe de empezar a crear una narrativa con base a lo que han vivido en los últimos 20 meses con conciencia, planear y dejar de justificar con oportunidades y aceptar la culpa de una sociedad que durante décadas acepto la narcoeconomía, “la muerte y la sangre derramada en Sinaloa no dicta otra cosa más que ponernos de acuerdo y construir el Sinaloa y el Culiacán que todos merecemos”.

Este martes en #AsíLasCosasConLoret:



➡️En el momento más delicado de la relación México–Estados Unidos, la presidenta aprovecha el 5 de mayo para dar un discurso casi de guerra, como si EUA estuviera a punto de invadirnos… y todo por defender al narcogobernador de Sinaloa.… pic.twitter.com/PRKpol9ZBl — W Radio México (@WRADIOMexico) May 5, 2026

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