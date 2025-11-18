Frijoles del Bienestar: Dónde comprarlos, costos y más detalles

El Gobierno de México ha lanzado los frijoles del bienestar que a través de la Alimentación para el Bienestar, se pretende garantizar la conservación de las semillas. Te contamos cuánto cuesta, dónde comprarlos y todos los detalles que debes saber de este nuevo producto.

Frijoles del bienestar donde comprar / Janine Lamontagne Ampliar

¿Qué son los frijoles del bienestar?

La presidenta Claudia Sheinbaum, presentó los frijoles del bienestar en el marco del Día Nacional del Frijol. En el Monumento a la Revolución se realizó la Feria del Frijol y la Agrobiodiversidad, donde se aprovechó para mostrar las diversas especies que hay de este grano que es básico en la alimentación diaria de los mexicanos.

El objetivo de los frijoles del bienestar, es garantizar la conservación de las semillas y que los productores vivan bien, para ello se implementan acciones como la compra de las cosechas con precios justos. Así, la presidenta invitó a todos los habitantes de la nación a probarlos para ayudar a la economía local y poder aprovechar el sello Hecho en México.

¿Dónde comprar los frijoles del bienestar y cuánto costarán?

Este producto se encontrará disponible en todas las Tiendas del Bienestar, en donde se podrá comprar a un precio de 30 pesos por kilo. Entre las variedades de los frijoles del bienestar, estarán negros y pintos.

Asimismo, las semillas vendrán de distintos estados, como por ejemplo, Zacatecas, Durango y Nayarit, quienes son los principales productores de frijol en el país. Esto ayuda también a que los productores vivan bien debido a que no habrá intermediarios en el proceso.