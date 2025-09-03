Presenta gobierno Café Bienestar 100 por ciento mexicano

Como qué bonito programa, calificó la presidenta Claudia Sheinbaum la presentación del Café Bienestar, un producto que presume ser cien por ciento mexicano y no contener aditivos ni edulcorantes.

¿Dónde se produce el Café Bienestar?

De acuerdo a María Luisa Albores González, titular de Alimentación para el Bienestar el café que impulsa el gobierno federal, proviene de productores del país que participan en el programa Sembrando Vida y explicó que su mezcla incluye principalmente arábiga y una pequeña cantidad de robusta, garantizando pureza en su contenido.

“El Café Bienestar está hecho con cien por ciento café mexicano, producido por manos de pequeñas y pequeños productores, donde nosotros hacemos la compra directa a través de un precio justo, no tiene aditivos ni edulcorantes, libre de saborizantes, libre de colorantes, y su único ingrediente es el café. Eso es muy importante señalar, la norma mexicana permite que en un frasco treinta por ciento no sea café, puede ser garbanzo o otro elemento. Nosotros estamos dando un frasco que el cien por ciento es café. Es es una mezcla de distintas variedades de café en el que predominan el pergamino y natural arábiga. Es una en una pequeña porción tiene el robusta”. —

Al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el proyecto busca mejorar la calidad de vida de pequeños productores de café en regiones indígenas de México, a través de la venta de productos, como chocolate, en tiendas del bienestar.

Aclaró que aunque existe un mercado tradicional para estos productos, se espera que los productores se apropien del proceso y eventualmente puedan competir en otros mercados.

“Primero, hay mucha mentira cuando anunciamos estos productos como chocolate para el bienestar, como si se quisiera que ya no existiera el mercado normal de estos productos. Ese mercado existe. Este proyecto tiene que ver con mejora de la calidad de vida de quien produce café en ciertas regiones de nuestro país, asociada principalmente a los pequeños productores, y la mayoría de ellos en zonas indígenas, de pueblos indígenas, y se venden las tiendas del bienestar. Hasta ahora este es el proyecto. Si va avanzando y los propios productores se apropian, digamos, de este proceso, pues ya pueden entrar al mercado y competir en otras tiendas con otros productos?”. —

¿Cuánto cuesta el Café Bienestar?

Se informó que la línea de café soluble cuenta con diferentes presentaciones:

Presentación de 50 gramos a 35 pesos,

a 35 pesos, Presentación de 90 gramos a 65 pesos

a 65 pesos Presentación de 205 gramos a 110 pesos.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein anuncia Café Bienestar, producido por manos mexicanas de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero.



Contiene 100 por ciento café y estará a la venta en Tiendas Bienestar. Comercio justo para beneficio del pueblo de México. pic.twitter.com/HC9LXnw7Zs — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 3, 2025

Y aunque aún no hay planta para su producción, está en los planes de la mandataria contar con una para procesar el Café Bienestar que se presentó este 3 de septiembre en Palacio Nacional.

Síguenos en Google News y encuentra más información

CESA