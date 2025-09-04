Café del Bienestar: ¿Dónde se podrá comprar y cuál será su costo?

El Café del Bienestar, cosechado por comunidades indígenas, ya está a la venta en México y promete una experiencia única y natural. Este café 100% mexicano, sin aditivos ni edulcorantes, llega a tu mesa directamente de los campos de Guerrero y otras zonas del sureste del país.

Una iniciativa del gobierno federal que busca apoyar a pequeños productores con precios justos, llevando a tu taza no solo un delicioso café, sino un pedacito de la cultura y el esfuerzo de nuestra gente.

¿Cuánto costará el Café del Bienestar?

El Café del Bienestar se presenta en tres opciones, pensadas para todos los bolsillos:

Envase de 50 gramos: $35 pesos

$35 pesos Envase de 90 gramos: $65 pesos

$65 pesos Envase de 205 gramos: $110 pesos

Esta gama de precios busca que más familias puedan disfrutar de un producto de alta calidad, apoyando al mismo tiempo la economía de las comunidades que lo producen. La titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), María Luisa Albores, destacó que la venta del Café del Bienestar es un proyecto que beneficia directamente a los trabajadores agrícolas de pueblos como los mixes, mixtecos y nahuas.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein anuncia Café Bienestar, producido por manos mexicanas de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero.



Contiene 100 por ciento café y estará a la venta en Tiendas Bienestar. Comercio justo para beneficio del pueblo de México. pic.twitter.com/HC9LXnw7Zs — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 3, 2025

¿A partir de cuándo y en dónde se podrá comprar el Café del Bienestar?

El Café del Bienestar ya se puede encontrar en las Tiendas del Bienestar distribuidas en varios estados del país. Este proyecto, que promueve la producción agroecológica, es una forma de darle valor agregado al trabajo de los pequeños productores.

La presidenta Sheinbaum Pardo incluso mencionó que, si el proyecto del Café del Bienestar avanza como se espera, la venta podría expandirse a otras tiendas en el futuro.

Así que, si quieres probar un café auténtico, libre de colorantes y saborizantes, y además apoyar una causa social, el Café del Bienestar es tu mejor opción.

