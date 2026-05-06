Hantavirus: OMS investiga cómo se contagia de humano a humano y anuncian nueva cepa Andres

Mx - Hantavirus, OMS sospecha que el contagio fue de humano a humano

Un brote de hantavirus detectado en un crucero internacional encendió las alertas sanitarias, luego de que autoridades confirmaran que se trata de una variante poco común que sí puede transmitirse entre personas. El caso ha generado preocupación global, no solo por los contagios registrados, sino por la naturaleza de la cepa involucrada.

Así que te contamos qué es lo que se sabe sobre este contagio y nueva enfermedad Hantavirus.

¿Qué pasó en el crucero que salió de Argentina?

De acuerdo con reportes recientes, el brote se registró a bordo del barco MV Hondius, que viajaba desde Argentina hacia Europa. Hasta ahora, se han identificado varios casos, incluyendo al menos tres muertes, lo que activó protocolos internacionales de salud.

La Organización Mundial de la Salud confirmó que el virus detectado corresponde a la cepa Andes, una de las más estudiadas y también una de las más preocupantes.

¿Qué hace diferente a esta cepa de hantavirus?

Lo que vuelve relevante este brote es que la cepa Andes es la única variante de hantavirus en la que se ha comprobado transmisión entre humanos. A diferencia de otros hantavirus (que normalmente se contagian por contacto con roedores), esta variante puede propagarse entre personas en condiciones muy específicas, como el contacto estrecho con fluidos o convivencia prolongada.

Incluso, autoridades sanitarias consideran que algunos contagios dentro del crucero pudieron ocurrir entre pasajeros cercanos, como compañeros de cabina.

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¿Qué dice la OMS sobre el hantavirus?

Según la Organización Mundial de la Salud, el hantavirus es un grupo de virus que se transmite principalmente por roedores infectados, a través de su orina, heces o saliva.

Sin embargo, el organismo aclara que:

La transmisión entre humanos es muy poco frecuente

Solo se ha documentado claramente en la cepa Andes

El riesgo para la población general sigue siendo bajo

Aun así, el brote en el crucero ha sido calificado como una situación “compleja” por tratarse de un entorno cerrado con múltiples contactos cercanos.

Síntomas y riesgos del hantavirus

El hantavirus puede provocar una enfermedad grave conocida como síndrome pulmonar, que afecta directamente los pulmones.

Los síntomas suelen comenzar como una gripe común, con fiebre, dolor muscular y fatiga, pero pueden evolucionar rápidamente hacia dificultad respiratoria severa. En algunos brotes, la tasa de mortalidad ha sido significativa, lo que hace clave la detección temprana y el seguimiento de contactos.

¿Hay riesgo de propagación?

Pese a la alarma, las autoridades sanitarias internacionales han insistido en que el riesgo de propagación masiva es bajo. Esto se debe a que, incluso en el caso de la cepa Andes, el contagio entre humanos requiere condiciones muy específicas y no ocurre de forma tan fácil como en otros virus respiratorios.

Por ahora, se mantiene vigilancia epidemiológica sobre los pasajeros y contactos cercanos, mientras continúan las investigaciones.