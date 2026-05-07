Hantavirus: ¿Cuáles son los 13 países con casos confirmados?; Vigilancia y medidas de seguridad sanitarias encienden las alarmas

El actual brote internacional de hantavirus, ya involucra a 13 países en el mundo relacionados con pasajeros y contactos del crucero MV Hondius, que salió desde Argentina hacia Europa. Aunque la OMS considera que el riesgo global sigue siendo bajo, las autoridades mantienen vigilancia por tratarse de la cepa Andes, una variante capaz de transmitirse en situaciones específicas.

Así que sigue leyendo para que te enteres qué países están poniendo el foco en sus pacientes infectados con hantavirus.

¿Cuáles son los 13 países con casos confirmados de Hantavirus?

De acuerdo con reportes internacionales y medios europeos, estos son los países relacionados con el brote actual de hantavirus:

Argentina

Cabo Verde

Países Bajos

Reino Unido

Estados Unidos

Dinamarca

Alemania

Filipinas

Singapur

Sudáfrica

España

Suiza

Francia

En algunos de estos países se reportan pasajeros en observación, cuarentena o monitoreo médico, mientras que en otros ya existen casos confirmados relacionados con el crucero.

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¿Por qué preocupa el brote de hantavirus?

El hantavirus es un virus que se transmite de roedores hacia humanos, sin embargo, esta nueva cepa Andes, comienza a comprobarse que es la única variante que se transmite de humanos a humanos. Aún así, especialistas y la OMS han insistido en que no se trata de un virus con facilidad de propagación masiva como ocurrió con el COVID-19.

Las investigaciones apuntan a que los primeros contagios pudieron originarse antes de abordar el crucero, posiblemente tras exposición a roedores en Sudamérica. Posteriormene, algunos contagios habrían ocurrido entre contactos cercanos durante el viaje.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

El hantavirus suele comenzar con síntomas parecidos a una gripe común: fiebre, cansancio, dolor muscular y dolor de cabeza. Sin embargo, en algunos casos puede evolucionar rápidamente hacia problemas respiratorios graves.

Las autoridades sanitarias recomiendan atención médica inmediata si aparecen síntomas después de haber estado en zonas de riesgo o en contacto con personas infectadas.